https://ria.ru/20230224/tanki-1854167774.html

Швеция подтвердила планы поставок Украине до десяти танков Leopard 2А5

Швеция подтвердила планы поставок Украине до десяти танков Leopard 2А5 - РИА Новости, 24.02.2023

Швеция подтвердила планы поставок Украине до десяти танков Leopard 2А5

Швеция поставит Украине до десяти танков Leopard 2А5, сообщил в пятницу министр обороны королевства Пол Йонсон. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T17:55

2023-02-24T17:55

2023-02-24T17:55

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нато

вооруженные силы украины

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ЦЮРИХ, 24 фев - РИА Новости. Швеция поставит Украине до десяти танков Leopard 2А5, сообщил в пятницу министр обороны королевства Пол Йонсон. "Швеция передаст Украине до 10 основных боевых танков Leopard 2A5. Это, а также 50 боевых машин пехоты CV90, значительно усилит Вооруженные силы Украины", - написал Йонсон в своем аккаунте в Twitter. Кроме того, по его словам, Стокгольм передаст Киеву значительное количество компонентов и боеприпасов для системы ПВО HAWK. "Швеция также поставит столь необходимые компоненты для (немецкой - ред.) системы ПВО IRIS-T. В сотрудничестве с Германией это позволяет увеличить мощность IRIS-T на Украине", - сообщил шведский министр. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230224/tanki-1854126169.html

https://ria.ru/20230223/tanki-1853972448.html

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в мире, украина, россия, швеция, сергей лавров, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины