https://ria.ru/20230224/tanki-1854145689.html

Польша передала Украине первую партию танков Leopard 2

Польша передала Украине первую партию танков Leopard 2 - РИА Новости, 24.02.2023

Польша передала Украине первую партию танков Leopard 2

Польша передала Украине первую партию из четырех танков Leopard 2А4, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Киеве. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:44

2023-02-24T15:44

2023-02-24T21:04

специальная военная операция на украине

в мире

польша

украина

матеуш моравецкий

владимир зеленский

мариуш блащак

нато

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ВАРШАВА, 24 фев — РИА Новости. Польша передала Украине первую партию из четырех танков Leopard 2А4, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Киеве."Сегодня Польша хочет, как первая европейская страна, символически передать первые четыре польские Leopard 2А4", — сказал он и вручил Владимиру Зеленскому соответствующие документы.Польский премьер отметил, что Варшава в ближайшее время передаст новую партию танков. Он также призвал Евросоюз и НАТО "сделать то же самое".В пятницу утром министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Leopard уже попали на территорию Украины.В январе правительство Германии после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст ВСУ танки Leopard 2 и разрешило поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Польша, со своей стороны, также пообещала отправить 14 танков этой модели, отметив, что поставки намечены уже на март. До этого она уже передала Украине около 250 танков Т-72. США же анонсировали отправку батальонного комплекса — 31 единицу современных боевых машин Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставки займут много месяцев.Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230224/abrams-1854072715.html

https://ria.ru/20230219/tanki-1853028388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, матеуш моравецкий, владимир зеленский, мариуш блащак, нато, вооруженные силы украины