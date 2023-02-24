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В Польше сформировали батальон танков Leopard 2А4 для Украины - РИА Новости, 24.02.2023
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В Польше сформировали батальон танков Leopard 2А4 для Украины
В Польше сформировали батальон танков Leopard 2А4 для Украины - РИА Новости, 24.02.2023
В Польше сформировали батальон танков Leopard 2А4 для Украины
Батальон танков Leopard 2А4 для Украины сформирован усилиями Польши, Норвегии, Канады, Финляндии, Испании и других стран, заявил министр национальной обороны... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:26
2023-02-24T15:26
в мире
украина
польша
россия
мариуш блащак
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Батальон танков Leopard 2А4 для Украины сформирован усилиями Польши, Норвегии, Канады, Финляндии, Испании и других стран, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак. Польский министр напомнил, что Польша отвечала за формирование коалиции стран, передающих Украине танки Leopard в версии 2А4. Он поблагодарил партнеров из Норвегии, Канады, Финляндии, Испании и других стран за участие. "Мы довели до того, что батальон этих танков создан. Батальон в украинской структуре - 31 танк", - сказал он. Ранее Блащак заявил, что первые танки Leopard из Польши уже находятся на Украине. Руководство Польши ранее заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, польша, россия, мариуш блащак, сергей лавров, дмитрий песков, нато, т-72 "урал"
В мире, Украина, Польша, Россия, Мариуш Блащак, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО, Т-72 "Урал"
15:26 24.02.2023
 
В Польше сформировали батальон танков Leopard 2А4 для Украины

Министр обороны Блащак: в Польше сформировали батальон танков Leopard 2А4 для Украины

© AP Photo / Martin MeissnerТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Танк Leopard 2 . Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Батальон танков Leopard 2А4 для Украины сформирован усилиями Польши, Норвегии, Канады, Финляндии, Испании и других стран, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак.
Польский министр напомнил, что Польша отвечала за формирование коалиции стран, передающих Украине танки Leopard в версии 2А4. Он поблагодарил партнеров из Норвегии, Канады, Финляндии, Испании и других стран за участие.
Немецкие танки Leopard 2, предназначенные для передачи Украине - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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В ФРГ заявили, что Киеву сначала поставят лишь половину батальона Leopard 2
"Мы довели до того, что батальон этих танков создан. Батальон в украинской структуре - 31 танк", - сказал он.
Ранее Блащак заявил, что первые танки Leopard из Польши уже находятся на Украине.
Руководство Польши ранее заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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В миреУкраинаПольшаРоссияМариуш БлащакСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТОТ-72 "Урал"
 
 
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