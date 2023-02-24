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Танки Leopard из Польши уже прибыли на Украину, заявило Минобороны - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/tanki-1854126169.html
Танки Leopard из Польши уже прибыли на Украину, заявило Минобороны
Танки Leopard из Польши уже прибыли на Украину, заявило Минобороны - РИА Новости, 24.02.2023
Танки Leopard из Польши уже прибыли на Украину, заявило Минобороны
Польша отправила Украине танки Leopard, они уже в стране, заявил в пятницу министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:16
2023-02-24T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
россия
сергей лавров
мариуш блащак
нато
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ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Польша отправила Украине танки Leopard, они уже в стране, заявил в пятницу министр национальной обороны страны Мариуш Блащак."Сегодня польские Leopard уже попали на Украину", - сказал он на открытии заседания Совета национальной безопасности Польши.Руководство Польши ранее заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, польша, украина, россия, сергей лавров, мариуш блащак, нато, дмитрий песков, т-72 "урал"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Россия, Сергей Лавров, Мариуш Блащак, НАТО, Дмитрий Песков, Т-72 "Урал"
14:16 24.02.2023 (обновлено: 14:29 24.02.2023)
 
Танки Leopard из Польши уже прибыли на Украину, заявило Минобороны

Министр обороны Блащак: переданные Польшей танки Leopard находятся на территории Украины

© Фото : Bundeswehr/Marco DorowТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Фото : Bundeswehr/Marco Dorow
Танк Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 24 фев - РИА Новости. Польша отправила Украине танки Leopard, они уже в стране, заявил в пятницу министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.
"Сегодня польские Leopard уже попали на Украину", - сказал он на открытии заседания Совета национальной безопасности Польши.
Руководство Польши ранее заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Leopard 2: основной боевой танк Германии
29 января, 13:00Инфографика
Leopard 2: основной боевой танк Германии
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаРоссияСергей ЛавровМариуш БлащакНАТОДмитрий ПесковТ-72 "Урал"
 
 
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