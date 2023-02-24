https://ria.ru/20230224/tanki-1854120357.html

Немецкий политик указал на серьезную ошибку при передаче оружия Украине

Немецкий политик указал на серьезную ошибку при передаче оружия Украине - РИА Новости, 24.02.2023

Немецкий политик указал на серьезную ошибку при передаче оружия Украине

Отправленное Украине оружие после завершения кризиса может оказаться в других конфликтных регионах, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T13:34

2023-02-24T13:34

2023-02-24T14:37

в мире

украина

киев

германия

дмитрий кулеба

штеффен котре

евросоюз

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Отправленное Украине оружие после завершения кризиса может оказаться в других конфликтных регионах, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре на сайте фракции."Правительство само говорит о потенциальной опасности попадания оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ с территории Украины в Европейский союз и Германию", — написал он.При этом немецкие власти не предпринимают каких-либо шагов для налаживания диалога с киевскими властями о создании механизма по возврату вооружений, отметил депутат.Котре опасается, что безответственный подход Берлина приведет к попаданию оружия в руки террористов, которые смогут использовать его не только в кризисных зонах, но и на территории ЕС. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20230223/ukraina-1853943225.html

украина

киев

германия

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в мире, украина, киев, германия, дмитрий кулеба, штеффен котре, евросоюз, воздушно-космические силы россии, россия