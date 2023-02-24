13:34 24.02.2023 (обновлено: 14:37 24.02.2023)
Немецкий политик указал на серьезную ошибку при передаче оружия Украине
Депутат бундестага Котре заявил об угрозе попадания переданного ВСУ оружия к террористам
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Отправленное Украине оружие после завершения кризиса может оказаться в других конфликтных регионах, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре на сайте фракции.
"Правительство само говорит о потенциальной опасности попадания оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ с территории Украины в Европейский союз и Германию", — написал он.
При этом немецкие власти не предпринимают каких-либо шагов для налаживания диалога с киевскими властями о создании механизма по возврату вооружений, отметил депутат.
Котре опасается, что безответственный подход Берлина приведет к попаданию оружия в руки террористов, которые смогут использовать его не только в кризисных зонах, но и на территории ЕС.
"Поставки оружия Украине — грубая ошибка с непредсказуемыми последствиями, которые не только не приведут к окончанию конфликта, но и продлят его", — подытожил политик.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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