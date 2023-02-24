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Немецкий политик указал на серьезную ошибку при передаче оружия Украине - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/tanki-1854120357.html
Немецкий политик указал на серьезную ошибку при передаче оружия Украине
Немецкий политик указал на серьезную ошибку при передаче оружия Украине - РИА Новости, 24.02.2023
Немецкий политик указал на серьезную ошибку при передаче оружия Украине
Отправленное Украине оружие после завершения кризиса может оказаться в других конфликтных регионах, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T13:34
2023-02-24T14:37
в мире
украина
киев
германия
дмитрий кулеба
штеффен котре
евросоюз
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Отправленное Украине оружие после завершения кризиса может оказаться в других конфликтных регионах, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре на сайте фракции."Правительство само говорит о потенциальной опасности попадания оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ с территории Украины в Европейский союз и Германию", — написал он.При этом немецкие власти не предпринимают каких-либо шагов для налаживания диалога с киевскими властями о создании механизма по возврату вооружений, отметил депутат.Котре опасается, что безответственный подход Берлина приведет к попаданию оружия в руки террористов, которые смогут использовать его не только в кризисных зонах, но и на территории ЕС. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
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в мире, украина, киев, германия, дмитрий кулеба, штеффен котре, евросоюз, воздушно-космические силы россии, россия
В мире, Украина, Киев, Германия, Дмитрий Кулеба, Штеффен Котре, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, Воздушно-космические силы России, Россия
13:34 24.02.2023 (обновлено: 14:37 24.02.2023)
 
Немецкий политик указал на серьезную ошибку при передаче оружия Украине

Депутат бундестага Котре заявил об угрозе попадания переданного ВСУ оружия к террористам

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Отправленное Украине оружие после завершения кризиса может оказаться в других конфликтных регионах, заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре на сайте фракции.
"Правительство само говорит о потенциальной опасности попадания оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ с территории Украины в Европейский союз и Германию", — написал он.
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При этом немецкие власти не предпринимают каких-либо шагов для налаживания диалога с киевскими властями о создании механизма по возврату вооружений, отметил депутат.
Котре опасается, что безответственный подход Берлина приведет к попаданию оружия в руки террористов, которые смогут использовать его не только в кризисных зонах, но и на территории ЕС.
"Поставки оружия Украине — грубая ошибка с непредсказуемыми последствиями, которые не только не приведут к окончанию конфликта, но и продлят его", — подытожил политик.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских ВКС.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевГерманияДмитрий КулебаШтеффен КотреЕвросоюзВоздушно-космические силы РоссииРоссия
 
 
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