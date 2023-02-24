https://ria.ru/20230224/stolitsa-1854173772.html
Пушилин прокомментировал слухи о переносе столицы ДНР
Пушилин прокомментировал слухи о переносе столицы ДНР - РИА Новости, 24.02.2023
Пушилин прокомментировал слухи о переносе столицы ДНР
Столицу ДНР не будут переносить из Донецка, несмотря на ежедневные обстрелы, заявил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:33
2023-02-24T18:33
2023-02-24T18:33
в мире
донецк
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_0:196:3067:1921_1920x0_80_0_0_0972cd60e3fc17594b9b654ebcec02cf.jpg
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Столицу ДНР не будут переносить из Донецка, несмотря на ежедневные обстрелы, заявил врио главы республики Денис Пушилин. "Что касается администрации, переноса в Мариуполь, разные другие слухи - работает противник в информационном поле. Нет, очень много работы здесь, в Донецке. Конечно же, здесь работают люди, здесь живут люди... Столицу никуда переносить не будут - это Донецк. Считаю это абсолютно правильным. За это тоже волноваться (не стоит). Точно никуда столицу из Донецка переносить не будут", - прокомментировал Пушилин в эфире местного телеканала "Оплот ТВ" слухи о возможном переносе административного центра республики. Донецк подвергается ежедневным обстрелом украинских силовиков, страдают как прифронтовые районы, так и центр города.
https://ria.ru/20221112/stolitsa-1831101620.html
донецк
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846859492_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_ef966e43a04ca23b3d04a79b4115d03c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин прокомментировал слухи о переносе столицы ДНР
Пушилин: переносить столицу ДНР из Донецка не будут несмотря на обстрелы