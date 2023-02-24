https://ria.ru/20230224/stolitsa-1854173772.html

Пушилин прокомментировал слухи о переносе столицы ДНР

Пушилин прокомментировал слухи о переносе столицы ДНР - РИА Новости, 24.02.2023

Пушилин прокомментировал слухи о переносе столицы ДНР

Столицу ДНР не будут переносить из Донецка, несмотря на ежедневные обстрелы, заявил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T18:33

2023-02-24T18:33

2023-02-24T18:33

в мире

донецк

донецкая народная республика

мариуполь

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Столицу ДНР не будут переносить из Донецка, несмотря на ежедневные обстрелы, заявил врио главы республики Денис Пушилин. "Что касается администрации, переноса в Мариуполь, разные другие слухи - работает противник в информационном поле. Нет, очень много работы здесь, в Донецке. Конечно же, здесь работают люди, здесь живут люди... Столицу никуда переносить не будут - это Донецк. Считаю это абсолютно правильным. За это тоже волноваться (не стоит). Точно никуда столицу из Донецка переносить не будут", - прокомментировал Пушилин в эфире местного телеканала "Оплот ТВ" слухи о возможном переносе административного центра республики. Донецк подвергается ежедневным обстрелом украинских силовиков, страдают как прифронтовые районы, так и центр города.

https://ria.ru/20221112/stolitsa-1831101620.html

донецк

донецкая народная республика

мариуполь

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в мире, донецк, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, ситуация в днр и лнр