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Пушилин прокомментировал слухи о переносе столицы ДНР - РИА Новости, 24.02.2023
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Пушилин прокомментировал слухи о переносе столицы ДНР
Пушилин прокомментировал слухи о переносе столицы ДНР - РИА Новости, 24.02.2023
Пушилин прокомментировал слухи о переносе столицы ДНР
Столицу ДНР не будут переносить из Донецка, несмотря на ежедневные обстрелы, заявил врио главы республики Денис Пушилин. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:33
2023-02-24T18:33
в мире
донецк
донецкая народная республика
мариуполь
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Столицу ДНР не будут переносить из Донецка, несмотря на ежедневные обстрелы, заявил врио главы республики Денис Пушилин. "Что касается администрации, переноса в Мариуполь, разные другие слухи - работает противник в информационном поле. Нет, очень много работы здесь, в Донецке. Конечно же, здесь работают люди, здесь живут люди... Столицу никуда переносить не будут - это Донецк. Считаю это абсолютно правильным. За это тоже волноваться (не стоит). Точно никуда столицу из Донецка переносить не будут", - прокомментировал Пушилин в эфире местного телеканала "Оплот ТВ" слухи о возможном переносе административного центра республики. Донецк подвергается ежедневным обстрелом украинских силовиков, страдают как прифронтовые районы, так и центр города.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, мариуполь, денис пушилин, ситуация в днр и лнр
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Денис Пушилин, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:33 24.02.2023
 
Пушилин прокомментировал слухи о переносе столицы ДНР

Пушилин: переносить столицу ДНР из Донецка не будут несмотря на обстрелы

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Столицу ДНР не будут переносить из Донецка, несмотря на ежедневные обстрелы, заявил врио главы республики Денис Пушилин.
"Что касается администрации, переноса в Мариуполь, разные другие слухи - работает противник в информационном поле. Нет, очень много работы здесь, в Донецке. Конечно же, здесь работают люди, здесь живут люди... Столицу никуда переносить не будут - это Донецк. Считаю это абсолютно правильным. За это тоже волноваться (не стоит). Точно никуда столицу из Донецка переносить не будут", - прокомментировал Пушилин в эфире местного телеканала "Оплот ТВ" слухи о возможном переносе административного центра республики.
Донецк подвергается ежедневным обстрелом украинских силовиков, страдают как прифронтовые районы, так и центр города.
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В миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаМариупольДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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