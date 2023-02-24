00:37 24.02.2023 (обновлено: 01:08 24.02.2023)
В пригороде Парижа открыли выставку, посвященную битве при Сталинграде
Посол России Мешков открыл в пригороде Парижа выставку, посвященную битве при Сталинграде
Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Во Франции в честь Дня защитника отечества открыли выставку, посвященную победе в Сталинградской битве, на церемонии выступил посол России во Франции Алексей Мешков, передаёт корреспондент РИА Новости.
Мероприятие состоялось в здании Ассоциации бывших военных Курбевуа и было приурочено к 80-летию окончания Сталинградской битвы.
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Мешков поблагодарил мэрию Курбевуа и организаторов выставки.
"Сегодняшний день для всех россиян - это особенный день, потому что мы отмечаем День защитника Отечества. Этот праздник отмечается в нашей стране более 100 лет, а его корни уходят далеко в прошлое. Именно бойцы Красной армии, которые не дали возможность захватить Сталинград, были настоящими защитникам отечества. Сталинград стал символом победы над нацизмом во Второй мировой войне", - сказал дипломат.
Посол напомнил, что французский писатель Жан-Ришар Блок, выступая на советском радио в дни победы СССР в этой битве, сказал: "Сталинград отомстил за Францию, Сталинград отомстил за Париж!"
Бывший вице-мэр Курбевуа Серж Десесмезон рассказал, что его дядя, солдат Красной армии, погиб в ходе Сталинградской битвы в возрасте 20 лет.
"Сталинград остаётся примером стойкости и героизма русских солдат. Это событие стало поворотным в ходе Второй мировой войны. Надежда, которую оно дало, глубоко тронула все европейское население и внесло вклад в престиж Советского Союза в послевоенное время. Многочисленные топонимы, связанные с этим, как и название одной из парижских станций метро, доказывают психологическое значение этой битвы", - сказал он.
Материалы выставки, собранные фондом "Сталинградская битва", стали результатом аналитического исследования сталинградской топонимики во Франции, занимающей первое место по количеству упоминаний "Сталинграда" в названиях улиц, площадей, проспектов, парков, станций метро и так далее. На ней можно увидеть исторические документы, фотографии и рассказы очевидцев этого события.
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