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В пригороде Парижа открыли выставку, посвященную битве при Сталинграде - РИА Новости, 24.02.2023
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В пригороде Парижа открыли выставку, посвященную битве при Сталинграде
В пригороде Парижа открыли выставку, посвященную битве при Сталинграде - РИА Новости, 24.02.2023
В пригороде Парижа открыли выставку, посвященную битве при Сталинграде
Во Франции в честь Дня защитника отечества открыли выставку, посвященную победе в Сталинградской битве, на церемонии выступил посол России во Франции Алексей... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T00:37
2023-02-24T01:08
общество
сталинград
франция
париж
алексей мешков
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Во Франции в честь Дня защитника отечества открыли выставку, посвященную победе в Сталинградской битве, на церемонии выступил посол России во Франции Алексей Мешков, передаёт корреспондент РИА Новости. Мероприятие состоялось в здании Ассоциации бывших военных Курбевуа и было приурочено к 80-летию окончания Сталинградской битвы. Мешков поблагодарил мэрию Курбевуа и организаторов выставки. Посол напомнил, что французский писатель Жан-Ришар Блок, выступая на советском радио в дни победы СССР в этой битве, сказал: "Сталинград отомстил за Францию, Сталинград отомстил за Париж!" Бывший вице-мэр Курбевуа Серж Десесмезон рассказал, что его дядя, солдат Красной армии, погиб в ходе Сталинградской битвы в возрасте 20 лет. Материалы выставки, собранные фондом "Сталинградская битва", стали результатом аналитического исследования сталинградской топонимики во Франции, занимающей первое место по количеству упоминаний "Сталинграда" в названиях улиц, площадей, проспектов, парков, станций метро и так далее. На ней можно увидеть исторические документы, фотографии и рассказы очевидцев этого события. Сталинградская битва – одно из важнейших и крупнейших сражений Второй мировой войны. Она длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и закончилась победой Красной армии. Советский Союз потерял более 1 миллиона человек убитыми.
https://ria.ru/20230202/stalingrad-1848964781.html
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общество, сталинград, франция, париж, алексей мешков
Общество, Сталинград, Франция, Париж, Алексей Мешков
00:37 24.02.2023 (обновлено: 01:08 24.02.2023)
 
В пригороде Парижа открыли выставку, посвященную битве при Сталинграде

Посол России Мешков открыл в пригороде Парижа выставку, посвященную битве при Сталинграде

© РИА Новости / Флоранс Галле / Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Флоранс Галле
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Во Франции в честь Дня защитника отечества открыли выставку, посвященную победе в Сталинградской битве, на церемонии выступил посол России во Франции Алексей Мешков, передаёт корреспондент РИА Новости.
Мероприятие состоялось в здании Ассоциации бывших военных Курбевуа и было приурочено к 80-летию окончания Сталинградской битвы.
Флаг над освобожденным Сталинградом - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 09:00
Роковая ошибка и блестящий расчет. Как отстояли Сталинград
Мешков поблагодарил мэрию Курбевуа и организаторов выставки.
"Сегодняшний день для всех россиян - это особенный день, потому что мы отмечаем День защитника Отечества. Этот праздник отмечается в нашей стране более 100 лет, а его корни уходят далеко в прошлое. Именно бойцы Красной армии, которые не дали возможность захватить Сталинград, были настоящими защитникам отечества. Сталинград стал символом победы над нацизмом во Второй мировой войне", - сказал дипломат.
Посол напомнил, что французский писатель Жан-Ришар Блок, выступая на советском радио в дни победы СССР в этой битве, сказал: "Сталинград отомстил за Францию, Сталинград отомстил за Париж!"
Бывший вице-мэр Курбевуа Серж Десесмезон рассказал, что его дядя, солдат Красной армии, погиб в ходе Сталинградской битвы в возрасте 20 лет.
"Сталинград остаётся примером стойкости и героизма русских солдат. Это событие стало поворотным в ходе Второй мировой войны. Надежда, которую оно дало, глубоко тронула все европейское население и внесло вклад в престиж Советского Союза в послевоенное время. Многочисленные топонимы, связанные с этим, как и название одной из парижских станций метро, доказывают психологическое значение этой битвы", - сказал он.
Материалы выставки, собранные фондом "Сталинградская битва", стали результатом аналитического исследования сталинградской топонимики во Франции, занимающей первое место по количеству упоминаний "Сталинграда" в названиях улиц, площадей, проспектов, парков, станций метро и так далее. На ней можно увидеть исторические документы, фотографии и рассказы очевидцев этого события.
Сталинградская битва – одно из важнейших и крупнейших сражений Второй мировой войны. Она длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и закончилась победой Красной армии. Советский Союз потерял более 1 миллиона человек убитыми.
Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 13:30Освобождение
Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги19 ноября 1942 года Красная армия приступила к операции под кодовым названием "Уран". Как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к наступлению, и какой ценой немцам не дали прорвать кольцо окружения. Когда Паулюс сдался в плен, и как триумф Красной армии у берегов Волги повлиял на ход Великой Отечественной и Второй мировой войн.
 
ОбществоСталинградФранцияПарижАлексей Мешков
 
 
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