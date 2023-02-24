https://ria.ru/20230224/stalingrad-1854061097.html

В пригороде Парижа открыли выставку, посвященную битве при Сталинграде

В пригороде Парижа открыли выставку, посвященную битве при Сталинграде - РИА Новости, 24.02.2023

В пригороде Парижа открыли выставку, посвященную битве при Сталинграде

Во Франции в честь Дня защитника отечества открыли выставку, посвященную победе в Сталинградской битве, на церемонии выступил посол России во Франции Алексей... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T00:37

2023-02-24T00:37

2023-02-24T01:08

общество

сталинград

франция

париж

алексей мешков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593042423_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_89c2521d025e3cdb6f3e8be3fd7c9799.jpg

ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Во Франции в честь Дня защитника отечества открыли выставку, посвященную победе в Сталинградской битве, на церемонии выступил посол России во Франции Алексей Мешков, передаёт корреспондент РИА Новости. Мероприятие состоялось в здании Ассоциации бывших военных Курбевуа и было приурочено к 80-летию окончания Сталинградской битвы. Мешков поблагодарил мэрию Курбевуа и организаторов выставки. Посол напомнил, что французский писатель Жан-Ришар Блок, выступая на советском радио в дни победы СССР в этой битве, сказал: "Сталинград отомстил за Францию, Сталинград отомстил за Париж!" Бывший вице-мэр Курбевуа Серж Десесмезон рассказал, что его дядя, солдат Красной армии, погиб в ходе Сталинградской битвы в возрасте 20 лет. Материалы выставки, собранные фондом "Сталинградская битва", стали результатом аналитического исследования сталинградской топонимики во Франции, занимающей первое место по количеству упоминаний "Сталинграда" в названиях улиц, площадей, проспектов, парков, станций метро и так далее. На ней можно увидеть исторические документы, фотографии и рассказы очевидцев этого события. Сталинградская битва – одно из важнейших и крупнейших сражений Второй мировой войны. Она длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и закончилась победой Красной армии. Советский Союз потерял более 1 миллиона человек убитыми.

https://ria.ru/20230202/stalingrad-1848964781.html

https://ria.ru/20230216/stalingrad-1852396995.html

сталинград

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сталинград, франция, париж, алексей мешков