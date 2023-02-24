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Телеведущий подсчитал, что США могли бы сделать на выделяемые Киеву деньги
Телеведущий подсчитал, что США могли бы сделать на выделяемые Киеву деньги - РИА Новости, 24.02.2023
Телеведущий подсчитал, что США могли бы сделать на выделяемые Киеву деньги
ведущий Такер Карлсон в эфире Fox News. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:18
2023-02-24T17:18
2023-02-24T17:18
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Деньги, направляемые США киевскому режиму, должны были быть потрачены на решение внутренних проблем, заявил ведущий Такер Карлсон в эфире Fox News."Конфликт на Украине находится в центре внимания всего правительства США, всех ветвей власти, обеих партий. При этом наша собственная экономика деградирует, огромные компании увольняют тысячи людей, но украинский конфликт - одна из наших главных статей расходов", - сказал Карлсон.Телеведущий подсчитал, что в общей сложности Киеву было обещано 123 миллиарда долларов за год вдобавок к уже одобренным 113 миллиардам – итого более 200 миллиардов долларов. Карлсон считает, что даже на 100 миллиардов США могли бы модернизировать свою железнодорожную систему, чтобы избежать тысячи ежегодных случаев схода поездов с рельсов, и предотвратить химическую катастрофу в Огайо. Цифра в 100 миллиардов долларов - это в пять раз больше бюджета Министерства транспорта, изумился Такер Карлсон."На эти деньги мы могли бы сделать то, что имеет значение в долгосрочной перспективе, например, построить стену вдоль нашей южной границы. Это спасло бы сотни тысяч американцев, заблокировав наркоторговцам доступ в страну. Тогда у нас не будет войны картелей в Техасе и Аризоне", - заметил телеведущий.США уже начали предоставление экономической помощи Украине на 9,9 миллиарда долларов, заявили в Белом доме. Отмечается, что эта сумма передается с помощью механизма Всемирного банка.
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в мире, сша, украина, киев, такер карлсон, всемирный банк
В мире, США, Украина, Киев, Такер Карлсон, Всемирный банк
Телеведущий подсчитал, что США могли бы сделать на выделяемые Киеву деньги
Ведущий Fox News Карлсон подсчитал, что США могли бы сделать на выделяемые Украине деньги
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Деньги, направляемые США киевскому режиму, должны были быть потрачены на решение внутренних проблем, заявил
ведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.
"Конфликт на Украине находится в центре внимания всего правительства США, всех ветвей власти, обеих партий. При этом наша собственная экономика деградирует, огромные компании увольняют тысячи людей, но украинский конфликт - одна из наших главных статей расходов", - сказал Карлсон.
Телеведущий подсчитал, что в общей сложности Киеву было обещано 123 миллиарда долларов за год вдобавок к уже одобренным 113 миллиардам – итого более 200 миллиардов долларов. Карлсон считает, что даже на 100 миллиардов США могли бы модернизировать свою железнодорожную систему, чтобы избежать тысячи ежегодных случаев схода поездов с рельсов, и предотвратить химическую катастрофу в Огайо. Цифра в 100 миллиардов долларов - это в пять раз больше бюджета Министерства транспорта, изумился Такер Карлсон.
"На эти деньги мы могли бы сделать то, что имеет значение в долгосрочной перспективе, например, построить стену вдоль нашей южной границы. Это спасло бы сотни тысяч американцев, заблокировав наркоторговцам доступ в страну. Тогда у нас не будет войны картелей в Техасе и Аризоне", - заметил телеведущий.
США уже начали предоставление экономической помощи Украине на 9,9 миллиарда долларов, заявили
в Белом доме. Отмечается, что эта сумма передается с помощью механизма Всемирного банка
.