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Телеведущий подсчитал, что США могли бы сделать на выделяемые Киеву деньги - РИА Новости, 24.02.2023
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Телеведущий подсчитал, что США могли бы сделать на выделяемые Киеву деньги
Телеведущий подсчитал, что США могли бы сделать на выделяемые Киеву деньги - РИА Новости, 24.02.2023
Телеведущий подсчитал, что США могли бы сделать на выделяемые Киеву деньги
ведущий Такер Карлсон в эфире Fox News. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:18
2023-02-24T17:18
в мире
сша
украина
киев
такер карлсон
всемирный банк
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Деньги, направляемые США киевскому режиму, должны были быть потрачены на решение внутренних проблем, заявил ведущий Такер Карлсон в эфире Fox News."Конфликт на Украине находится в центре внимания всего правительства США, всех ветвей власти, обеих партий. При этом наша собственная экономика деградирует, огромные компании увольняют тысячи людей, но украинский конфликт - одна из наших главных статей расходов", - сказал Карлсон.Телеведущий подсчитал, что в общей сложности Киеву было обещано 123 миллиарда долларов за год вдобавок к уже одобренным 113 миллиардам – итого более 200 миллиардов долларов. Карлсон считает, что даже на 100 миллиардов США могли бы модернизировать свою железнодорожную систему, чтобы избежать тысячи ежегодных случаев схода поездов с рельсов, и предотвратить химическую катастрофу в Огайо. Цифра в 100 миллиардов долларов - это в пять раз больше бюджета Министерства транспорта, изумился Такер Карлсон."На эти деньги мы могли бы сделать то, что имеет значение в долгосрочной перспективе, например, построить стену вдоль нашей южной границы. Это спасло бы сотни тысяч американцев, заблокировав наркоторговцам доступ в страну. Тогда у нас не будет войны картелей в Техасе и Аризоне", - заметил телеведущий.США уже начали предоставление экономической помощи Украине на 9,9 миллиарда долларов, заявили в Белом доме. Отмечается, что эта сумма передается с помощью механизма Всемирного банка.
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в мире, сша, украина, киев, такер карлсон, всемирный банк
В мире, США, Украина, Киев, Такер Карлсон, Всемирный банк
17:18 24.02.2023
 
Телеведущий подсчитал, что США могли бы сделать на выделяемые Киеву деньги

Ведущий Fox News Карлсон подсчитал, что США могли бы сделать на выделяемые Украине деньги

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Деньги, направляемые США киевскому режиму, должны были быть потрачены на решение внутренних проблем, заявил ведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.
"Конфликт на Украине находится в центре внимания всего правительства США, всех ветвей власти, обеих партий. При этом наша собственная экономика деградирует, огромные компании увольняют тысячи людей, но украинский конфликт - одна из наших главных статей расходов", - сказал Карлсон.
Телеведущий подсчитал, что в общей сложности Киеву было обещано 123 миллиарда долларов за год вдобавок к уже одобренным 113 миллиардам – итого более 200 миллиардов долларов. Карлсон считает, что даже на 100 миллиардов США могли бы модернизировать свою железнодорожную систему, чтобы избежать тысячи ежегодных случаев схода поездов с рельсов, и предотвратить химическую катастрофу в Огайо. Цифра в 100 миллиардов долларов - это в пять раз больше бюджета Министерства транспорта, изумился Такер Карлсон.
"На эти деньги мы могли бы сделать то, что имеет значение в долгосрочной перспективе, например, построить стену вдоль нашей южной границы. Это спасло бы сотни тысяч американцев, заблокировав наркоторговцам доступ в страну. Тогда у нас не будет войны картелей в Техасе и Аризоне", - заметил телеведущий.
США уже начали предоставление экономической помощи Украине на 9,9 миллиарда долларов, заявили в Белом доме. Отмечается, что эта сумма передается с помощью механизма Всемирного банка.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 14:12
США начали предоставлять помощь Украине на 9,9 миллиарда долларов
 
В миреСШАУкраинаКиевТакер КарлсонВсемирный банк
 
 
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