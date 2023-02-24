https://ria.ru/20230224/ssha-1854148270.html

Американец заступился за Путина на встрече с конгрессменом и сорвал овации

Американец заступился за Путина на встрече с конгрессменом и сорвал овации - РИА Новости, 24.02.2023

Американец заступился за Путина на встрече с конгрессменом и сорвал овации

Президент США Джо Байден виновен в разжигании конфликта на Украине, заявил американский активист Хосе Вега на встрече с лидером демократов в палате... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T16:00

2023-02-24T16:00

2023-02-24T18:08

в мире

украина

сша

джо байден

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден виновен в разжигании конфликта на Украине, заявил американский активист Хосе Вега на встрече с лидером демократов в палате представителей, конгрессменом от штата Нью-Йорк Хакимом Джеффрисом. Видео с мероприятия Вега опубликовал в Twitter."Мы начали конфликт на Украине. Каковы ваши действия? Мы должны привлечь Байдена к ответственности. Вы же из Бруклина? Вы ведь понимаете, когда вам врут? Так вот я тоже", — сказал активист политику.Ответ Джеффриса о необходимости военной поддержки Киева не устроил активиста. При упоминании Владимира Путина американец грубо перебил спикера."Это бред. Не делайте этого. Вы обрекаете нас на гибель. Нам нужен мир. Нам нужны переговоры. Почему вы их саботируете?" — обрушился Вега на конгрессмена.Зал встретил слова американца аплодисментами. Охрана насильно отобрала микрофон у Веги и вывела его из зала.

https://ria.ru/20230224/ukraina-1854138566.html

https://ria.ru/20230222/bayden-1853564495.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, джо байден, владимир путин