16:00 24.02.2023 (обновлено: 18:08 24.02.2023)
Американец заступился за Путина на встрече с конгрессменом и сорвал овации
Американский активист Вега призвал к ответу конгрессмена Джеффриса за конфликт на Украине
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден виновен в разжигании конфликта на Украине, заявил американский активист Хосе Вега на встрече с лидером демократов в палате представителей, конгрессменом от штата Нью-Йорк Хакимом Джеффрисом. Видео с мероприятия Вега опубликовал в Twitter.
"Мы начали конфликт на Украине. Каковы ваши действия? Мы должны привлечь Байдена к ответственности. Вы же из Бруклина? Вы ведь понимаете, когда вам врут? Так вот я тоже", — сказал активист политику.
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Ответ Джеффриса о необходимости военной поддержки Киева не устроил активиста. При упоминании Владимира Путина американец грубо перебил спикера.
"Это бред. Не делайте этого. Вы обрекаете нас на гибель. Нам нужен мир. Нам нужны переговоры. Почему вы их саботируете?" — обрушился Вега на конгрессмена.
Зал встретил слова американца аплодисментами. Охрана насильно отобрала микрофон у Веги и вывела его из зала.
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