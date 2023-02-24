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ВС России поразили пункт управления 127-й бригады ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.02.2023
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ВС России поразили пункт управления 127-й бригады ВСУ в Харьковской области
ВС России поразили пункт управления 127-й бригады ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.02.2023
ВС России поразили пункт управления 127-й бригады ВСУ в Харьковской области
Российские войска в Харьковской области поразили пункт управления украинской 127-й бригады территориальной обороны, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:17
2023-02-24T14:18
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские войска в Харьковской области поразили пункт управления украинской 127-й бригады территориальной обороны, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Перемога Харьковской области поражен пункт управления 127-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства. Всего ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 142-х районах.
россия
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область
14:17 24.02.2023 (обновлено: 14:18 24.02.2023)
 
ВС России поразили пункт управления 127-й бригады ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВС России поразили пункт управления 127-й бригады ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета вооруженных сил РФ в зоне спецоперации
Военнослужащий артиллерийского расчета вооруженных сил РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий артиллерийского расчета вооруженных сил РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские войска в Харьковской области поразили пункт управления украинской 127-й бригады территориальной обороны, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Перемога Харьковской области поражен пункт управления 127-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства.
Всего ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 142-х районах.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 февраля, 17:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская область
 
 
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