https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854126590.html
ВС России поразили пункт управления 127-й бригады ВСУ в Харьковской области
ВС России поразили пункт управления 127-й бригады ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.02.2023
ВС России поразили пункт управления 127-й бригады ВСУ в Харьковской области
Российские войска в Харьковской области поразили пункт управления украинской 127-й бригады территориальной обороны, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:17
2023-02-24T14:17
2023-02-24T14:18
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851508360_0:282:3137:2047_1920x0_80_0_0_7a28b823c8c30b8f0a0f86a8da703cc8.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские войска в Харьковской области поразили пункт управления украинской 127-й бригады территориальной обороны, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Перемога Харьковской области поражен пункт управления 127-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства. Всего ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 142-х районах.
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851508360_221:114:2798:2047_1920x0_80_0_0_74eeb173a64bb67b1fb6fb674f42e5d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область
14:17 24.02.2023 (обновлено: 14:18 24.02.2023)
ВС России поразили пункт управления 127-й бригады ВСУ в Харьковской области
Минобороны: ВС России поразили пункт управления 127-й бригады ВСУ в Харьковской области