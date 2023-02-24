https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854126590.html

ВС России поразили пункт управления 127-й бригады ВСУ в Харьковской области

ВС России поразили пункт управления 127-й бригады ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 24.02.2023

ВС России поразили пункт управления 127-й бригады ВСУ в Харьковской области

Российские войска в Харьковской области поразили пункт управления украинской 127-й бригады территориальной обороны, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:17

2023-02-24T14:17

2023-02-24T14:18

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0c/1851508360_0:282:3137:2047_1920x0_80_0_0_7a28b823c8c30b8f0a0f86a8da703cc8.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские войска в Харьковской области поразили пункт управления украинской 127-й бригады территориальной обороны, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Перемога Харьковской области поражен пункт управления 127-й бригады территориальной обороны", - говорится в сводке военного ведомства. Всего ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и технике в 142-х районах.

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, харьковская область