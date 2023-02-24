https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854123081.html
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял 40 военных
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял 40 военных - РИА Новости, 24.02.2023
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял 40 военных
Российские военнослужащие уничтожили на Херсонском направлении более 40 украинских военных, боевую машину РСЗО "Град", четыре гаубицы и склад с боеприпасами,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T13:58
2023-02-24T13:58
2023-02-24T14:19
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на Херсонском направлении более 40 украинских военных, боевую машину РСЗО "Град", четыре гаубицы и склад с боеприпасами, заявили в пятницу в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", три гаубицы Д-30, а также в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области склад с боеприпасами 104-й артиллерийской бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
13:58 24.02.2023 (обновлено: 14:19 24.02.2023)
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял 40 военных
Минобороны России: на Херсонском направлении за сутки уничтожили более 40 военных ВСУ