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На Херсонском направлении Киев за сутки потерял 40 военных - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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На Херсонском направлении Киев за сутки потерял 40 военных
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял 40 военных - РИА Новости, 24.02.2023
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял 40 военных
Российские военнослужащие уничтожили на Херсонском направлении более 40 украинских военных, боевую машину РСЗО "Град", четыре гаубицы и склад с боеприпасами,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T13:58
2023-02-24T14:19
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на Херсонском направлении более 40 украинских военных, боевую машину РСЗО "Град", четыре гаубицы и склад с боеприпасами, заявили в пятницу в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", три гаубицы Д-30, а также в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области склад с боеприпасами 104-й артиллерийской бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
13:58 24.02.2023 (обновлено: 14:19 24.02.2023)
 
На Херсонском направлении Киев за сутки потерял 40 военных

Минобороны России: на Херсонском направлении за сутки уничтожили более 40 военных ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРабота российских артиллеристов во время спецоперации
Работа российских артиллеристов во время спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Работа российских артиллеристов во время спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на Херсонском направлении более 40 украинских военных, боевую машину РСЗО "Град", четыре гаубицы и склад с боеприпасами, заявили в пятницу в Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", три гаубицы Д-30, а также в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области склад с боеприпасами 104-й артиллерийской бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 февраля, 17:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.02.2023
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская область
 
 
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