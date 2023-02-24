https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854123081.html

На Херсонском направлении Киев за сутки потерял 40 военных

На Херсонском направлении Киев за сутки потерял 40 военных - РИА Новости, 24.02.2023

На Херсонском направлении Киев за сутки потерял 40 военных

Российские военнослужащие уничтожили на Херсонском направлении более 40 украинских военных, боевую машину РСЗО "Град", четыре гаубицы и склад с боеприпасами,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T13:58

2023-02-24T13:58

2023-02-24T14:19

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие уничтожили на Херсонском направлении более 40 украинских военных, боевую машину РСЗО "Град", четыре гаубицы и склад с боеприпасами, заявили в пятницу в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", три гаубицы Д-30, а также в районе населенного пункта Высшетарасовка Днепропетровской области склад с боеприпасами 104-й артиллерийской бригады ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства.

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область