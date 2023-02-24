https://ria.ru/20230224/soyuz-1854067634.html

Корабль на замену неисправному "Союзу" вышел на околоземную орбиту

Корабль на замену неисправному "Союзу" вышел на околоземную орбиту - РИА Новости, 24.02.2023

Корабль на замену неисправному "Союзу" вышел на околоземную орбиту

Ракета "Союз-2.1а" после старта с космодрома Байконур вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-23", которому предстоит двухсуточный беспилотный полет к... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T03:41

2023-02-24T03:41

2023-02-24T03:48

космос - риа наука

байконур (город)

земля

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" после старта с космодрома Байконур вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-23", которому предстоит двухсуточный беспилотный полет к Международной космической станции, передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами, где идет трансляция пуска. "Есть отделение транспортного корабля "Союз МС-23". Корабль "Союз МС-23" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", - сказал комментатор пуска. По его словам, внешние элементы корабля, в том числе панели его солнечных батарей, полностью раскрыты.Ракета стартовала с Байконура в 3.24 мск. После отделения корабля от третьей ступени ракеты начнется его самостоятельный полет к Международной космической станции. Стыковка запланирована на 4.01 мск 26 февраля. Корабль летит в беспилотном варианте, чтобы на обратном пути забрать экипаж "Союза МС-22", у которого 15 декабря 2022 года разгерметизировалась система терморегулирования. Предполагается, что прежде чем на нем на Землю вернутся российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт США Фрэнк Рубио, корабль проведет на орбите 215 суток. Их возвращение ожидается 27 сентября 2023 года, экипаж суммарно проведет на станции более 370 суток и установит новый рекорд. "Союз МС-23" летит не пустым, он доставит 429 килограммов дополнительных грузов – медицинские изделия, а также средства для уборки станции и обеспечения атмосферы. Также в корабль загрузили оборудование для научных экспериментов, белье и контейнеры с рационами питания.

https://ria.ru/20230211/mks-1851430585.html

https://ria.ru/20230210/mks-1851040753.html

байконур (город)

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космос - риа наука, байконур (город), земля, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс)