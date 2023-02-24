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Небензя заявил, что у Украины есть шанс стать миролюбивым государством - РИА Новости, 24.02.2023
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Небензя заявил, что у Украины есть шанс стать миролюбивым государством
Небензя заявил, что у Украины есть шанс стать миролюбивым государством - РИА Новости, 24.02.2023
Небензя заявил, что у Украины есть шанс стать миролюбивым государством
Если Украина прекратит боевые действия, она получит шанс восстановиться как нормальное миролюбивое государство и сбережет тысячи жизней, заявил на заседании СБ... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:09
2023-02-24T20:49
украина
в мире
россия
донбасс
василий небензя
владимир путин
оон
минские соглашения
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Если Украина прекратит боевые действия, она получит шанс восстановиться как нормальное миролюбивое государство и сбережет тысячи жизней, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Постпред прокомментировал часто повторяемый западными странами лозунг о том, что если РФ прекратит боевые действия, то "война остановится", если же Украина прекратит боевые действия, то она якобы исчезнет."Ваш лозунг на самом деле должен звучать так: если военные действия прекратит Россия, на Украине продолжатся дискриминация и гонения на русскоязычное население на тех, кто не хочет разрывать (связь - ред.) с Россией, продолжится нарушение прав и свобод, героизация нацистских преступников", - сказал Небензя."Если же боевые действия прекратит Украина, она получит шанс возродиться как нормальное миролюбивое, независимое государство и сбережет многие тысячи человеческих жизней", - подчеркнул он.Как указал Небензя, РФ неоднократно заявляла, что готова вести переговоры о том, как цели СВО могут быть реализованы мирными способами. "Разумеется, схемы, подразумевающие иные сценарии, мы даже рассматривать не будем". – добавил он.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230222/bayden-1853564495.html
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украина, в мире, россия, донбасс, василий небензя, владимир путин, оон, минские соглашения
Украина, В мире, Россия, Донбасс, Василий Небензя, Владимир Путин, ООН, Минские соглашения
20:09 24.02.2023 (обновлено: 20:49 24.02.2023)
 
Небензя заявил, что у Украины есть шанс стать миролюбивым государством

Небензя: Украина имеет шанс стать миролюбивым государством при прекращении боевых действий

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Если Украина прекратит боевые действия, она получит шанс восстановиться как нормальное миролюбивое государство и сбережет тысячи жизней, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Постпред прокомментировал часто повторяемый западными странами лозунг о том, что если РФ прекратит боевые действия, то "война остановится", если же Украина прекратит боевые действия, то она якобы исчезнет.
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"Ваш лозунг на самом деле должен звучать так: если военные действия прекратит Россия, на Украине продолжатся дискриминация и гонения на русскоязычное население на тех, кто не хочет разрывать (связь - ред.) с Россией, продолжится нарушение прав и свобод, героизация нацистских преступников", - сказал Небензя.
"Если же боевые действия прекратит Украина, она получит шанс возродиться как нормальное миролюбивое, независимое государство и сбережет многие тысячи человеческих жизней", - подчеркнул он.
Как указал Небензя, РФ неоднократно заявляла, что готова вести переговоры о том, как цели СВО могут быть реализованы мирными способами. "Разумеется, схемы, подразумевающие иные сценарии, мы даже рассматривать не будем". – добавил он.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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УкраинаВ миреРоссияДонбассВасилий НебензяВладимир ПутинООНМинские соглашения
 
 
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