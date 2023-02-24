https://ria.ru/20230224/serdtse-1854081248.html

В России снизилась смертность от болезней сердца

В России снизилась смертность от болезней сердца - РИА Новости, 24.02.2023

В России снизилась смертность от болезней сердца

Показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России стали одними из самых низких в истории, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T09:00

2023-02-24T09:00

2023-02-24T09:00

здоровье - общество

общество

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости. Показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России стали одними из самых низких в истории, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Выйдя из пандемических угроз, мы тоже получили блестящий результат по снижению смертности - имеем сегодня одни из самых низких показателей в целом по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Мурашко на форуме "Медицина, доступная каждому". Он отметил, что в рамках реализации проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями интегрируются новые подходы оказания медицинской помощи, а сама помощь, в том числе хирургическая, становится ближе к пациентам.

https://ria.ru/20221223/zabolevaniya-1840710970.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)