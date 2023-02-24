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В России снизилась смертность от болезней сердца - РИА Новости, 24.02.2023
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В России снизилась смертность от болезней сердца
В России снизилась смертность от болезней сердца - РИА Новости, 24.02.2023
В России снизилась смертность от болезней сердца
Показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России стали одними из самых низких в истории, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T09:00
2023-02-24T09:00
здоровье - общество
общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости. Показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России стали одними из самых низких в истории, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Выйдя из пандемических угроз, мы тоже получили блестящий результат по снижению смертности - имеем сегодня одни из самых низких показателей в целом по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Мурашко на форуме "Медицина, доступная каждому". Он отметил, что в рамках реализации проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями интегрируются новые подходы оказания медицинской помощи, а сама помощь, в том числе хирургическая, становится ближе к пациентам.
https://ria.ru/20221223/zabolevaniya-1840710970.html
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здоровье - общество, общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
09:00 24.02.2023
 
В России снизилась смертность от болезней сердца

Министр Мурашко: показатели смертности от болезней сердца стали одними из самых низких

© iStock.com / Ivan-balvanМодель сердца человека в кабинете у кардиолога
Модель сердца человека в кабинете у кардиолога - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© iStock.com / Ivan-balvan
Модель сердца человека в кабинете у кардиолога . Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости. Показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России стали одними из самых низких в истории, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Выйдя из пандемических угроз, мы тоже получили блестящий результат по снижению смертности - имеем сегодня одни из самых низких показателей в целом по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Мурашко на форуме "Медицина, доступная каждому".
Он отметил, что в рамках реализации проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями интегрируются новые подходы оказания медицинской помощи, а сама помощь, в том числе хирургическая, становится ближе к пациентам.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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В России нашли метод ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
 
Здоровье - ОбществоОбществоРоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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