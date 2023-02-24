https://ria.ru/20230224/serdtse-1854081248.html
В России снизилась смертность от болезней сердца
В России снизилась смертность от болезней сердца - РИА Новости, 24.02.2023
В России снизилась смертность от болезней сердца
Показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России стали одними из самых низких в истории, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T09:00
2023-02-24T09:00
2023-02-24T09:00
здоровье - общество
общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853190302_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_91ddb1369bff2b0b53a1c6c3d55587f6.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости. Показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России стали одними из самых низких в истории, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Выйдя из пандемических угроз, мы тоже получили блестящий результат по снижению смертности - имеем сегодня одни из самых низких показателей в целом по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Мурашко на форуме "Медицина, доступная каждому". Он отметил, что в рамках реализации проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями интегрируются новые подходы оказания медицинской помощи, а сама помощь, в том числе хирургическая, становится ближе к пациентам.
https://ria.ru/20221223/zabolevaniya-1840710970.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853190302_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_f57c06a4580927d984819b02ff8be7e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
В России снизилась смертность от болезней сердца
Министр Мурашко: показатели смертности от болезней сердца стали одними из самых низких
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости. Показатели смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России стали одними из самых низких в истории, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Выйдя из пандемических угроз, мы тоже получили блестящий результат по снижению смертности - имеем сегодня одни из самых низких показателей в целом по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Мурашко на форуме "Медицина, доступная каждому".
Он отметил, что в рамках реализации проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями интегрируются новые подходы оказания медицинской помощи, а сама помощь, в том числе хирургическая, становится ближе к пациентам.