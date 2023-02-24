https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854189367.html

США признали устойчивость России к санкциям Запада

США признали устойчивость России к санкциям Запада - РИА Новости, 24.02.2023

США признали устойчивость России к санкциям Запада

США признают, что российская экономика демонстрирует определенную устойчивость к санкциям Запада благодаря экстраординарным шагам Москвы, заявил в пятницу... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T20:14

2023-02-24T20:14

2023-02-24T20:14

сша

россия

москва

джон кирби

санкции в отношении россии

экономика

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США признают, что российская экономика демонстрирует определенную устойчивость к санкциям Запада благодаря экстраординарным шагам Москвы, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Экономика (РФ) некоторым образом демонстрирует определенную устойчивость, но это благодаря экстраординарным шагам", - сообщил он на брифинге журналистам. При этом Кирби добавил, что США не исключают возможности введения дополнительных санкций в отношении РФ в связи с событиями на Украине.

https://ria.ru/20230224/poshlina-1854162163.html

сша

россия

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сша, россия, москва, джон кирби, санкции в отношении россии, экономика