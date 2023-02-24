https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854189367.html
США признали устойчивость России к санкциям Запада
США признали устойчивость России к санкциям Запада - РИА Новости, 24.02.2023
США признали устойчивость России к санкциям Запада
США признают, что российская экономика демонстрирует определенную устойчивость к санкциям Запада благодаря экстраординарным шагам Москвы, заявил в пятницу... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:14
2023-02-24T20:14
2023-02-24T20:14
сша
россия
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джон кирби
санкции в отношении россии
экономика
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США признают, что российская экономика демонстрирует определенную устойчивость к санкциям Запада благодаря экстраординарным шагам Москвы, заявил в пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. "Экономика (РФ) некоторым образом демонстрирует определенную устойчивость, но это благодаря экстраординарным шагам", - сообщил он на брифинге журналистам. При этом Кирби добавил, что США не исключают возможности введения дополнительных санкций в отношении РФ в связи с событиями на Украине.
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сша, россия, москва, джон кирби, санкции в отношении россии, экономика
США, Россия, Москва, Джон Кирби, Санкции в отношении России, Экономика
США признали устойчивость России к санкциям Запада
Белый дом: Россия показала устойчивость к санкциям Запада за счет экстраординарных шагов