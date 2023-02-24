https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854168853.html

США ввели санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон"

США ввели санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон" - РИА Новости, 24.02.2023

США ввели санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон"

США вводят санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон" "НПО машиностроения" и ряда компаний корпорации "Росатом" по выпуску композитных... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T18:02

2023-02-24T18:02

2023-02-24T18:02

специальная военная операция на украине

экономика

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

нпо машиностроения

циркон

сша

санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон" "НПО машиностроения" и ряда компаний корпорации "Росатом" по выпуску композитных материалов, сообщило министерство финансов страны. Среди имеющих отношение к "Росатому" компаний указаны АО "Препрег-СКМ", "Алабуга-Волокно", "Препрег-Дубна", "НИИграфит". Под санкции также попал Пермский научно-исследовательский технологический институт.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854162596.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", нпо машиностроения, циркон, сша, санкции, санкции в отношении россии