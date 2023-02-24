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США ввели санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон" - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854168853.html
США ввели санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон"
США ввели санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон" - РИА Новости, 24.02.2023
США ввели санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон"
США вводят санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон" "НПО машиностроения" и ряда компаний корпорации "Росатом" по выпуску композитных... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:02
2023-02-24T18:02
специальная военная операция на украине
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
нпо машиностроения
циркон
сша
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон" "НПО машиностроения" и ряда компаний корпорации "Росатом" по выпуску композитных материалов, сообщило министерство финансов страны. Среди имеющих отношение к "Росатому" компаний указаны АО "Препрег-СКМ", "Алабуга-Волокно", "Препрег-Дубна", "НИИграфит". Под санкции также попал Пермский научно-исследовательский технологический институт.
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экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", нпо машиностроения, циркон, сша, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", НПО Машиностроения, Циркон, США, Санкции, Санкции в отношении России
18:02 24.02.2023
 
США ввели санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон"

США ввели санкции против "НПО машиностроения", производителя гиперзвуковых ракет "Циркон"

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море
Запуск гиперзвуковой ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков в Белом море - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон" "НПО машиностроения" и ряда компаний корпорации "Росатом" по выпуску композитных материалов, сообщило министерство финансов страны.
Среди имеющих отношение к "Росатому" компаний указаны АО "Препрег-СКМ", "Алабуга-Волокно", "Препрег-Дубна", "НИИграфит". Под санкции также попал Пермский научно-исследовательский технологический институт.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 17:13Специальная военная операция на Украине
США расширили список антироссийских санкций
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"НПО МашиностроенияЦирконСШАСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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