https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854168853.html
США ввели санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон"
США ввели санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон" - РИА Новости, 24.02.2023
США ввели санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон"
США вводят санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон" "НПО машиностроения" и ряда компаний корпорации "Росатом" по выпуску композитных... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:02
2023-02-24T18:02
2023-02-24T18:02
специальная военная операция на украине
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
нпо машиностроения
циркон
сша
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон" "НПО машиностроения" и ряда компаний корпорации "Росатом" по выпуску композитных материалов, сообщило министерство финансов страны. Среди имеющих отношение к "Росатому" компаний указаны АО "Препрег-СКМ", "Алабуга-Волокно", "Препрег-Дубна", "НИИграфит". Под санкции также попал Пермский научно-исследовательский технологический институт.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854162596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", нпо машиностроения, циркон, сша, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", НПО Машиностроения, Циркон, США, Санкции, Санкции в отношении России
США ввели санкции против производителя гиперзвуковых ракет "Циркон"
США ввели санкции против "НПО машиностроения", производителя гиперзвуковых ракет "Циркон"