https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854162596.html

США расширили список антироссийских санкций

США расширили список антироссийских санкций - РИА Новости, 25.02.2023

США расширили список антироссийских санкций

США существенно расширили санкции в отношении РФ, включив в ограничительные списки 22 физических и 83 юридических лица, сообщило министерство финансов США в... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-24T17:13

2023-02-24T17:13

2023-02-25T03:55

специальная военная операция на украине

сша

россия

санкции в отношении россии

экономика

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США существенно расширили санкции в отношении РФ, включив в ограничительные списки 22 физических и 83 юридических лица, сообщило министерство финансов США в пятницу.Ведомство объявило, что сегодня вводится "самый значительный до настоящего времени пакет санкций". Они коснулись 22 физических лиц и 83 компаний."Сегодняшняя мера, предпринятая Госдепартаментом, Минторгом и офисом торгового представителя США в координации с партнерами по G7 еще больше изолирует Россию от международной экономики и подрывает возможности России по получению капитала, материалов, технологий и поддержки, необходимой для продолжения войны на Украине, которая уничтожила и лишила крова миллионы людей", - говорится в заявлении ведомства.В новом санкционном списке обозначены главы российских регионов, руководители и предприниматели. В числе попавших под санкции компаний - предприятия горнодобывающего сектора и финансовой сферы.Кроме того, были введены санкции против более десятка финансовых институтов в России."Сегодня Управление по контролю за иностранными активами включает в перечень более десятка финансовых институтов в России, в том числе один из десяти крупнейших банков по размеру активов", - говорится в сообщении на сайте Минфина США.Как отмечается в сообщении, субъекты, попавшие под санкции, якобы обращаются к более мелким банкам, а также фирмам в попытке обойти санкции.Министерство финансов США также ввело санкции против более чем десятка российских финансовых организаций, в том числе банков "Уралсиб", "Зенит", Московского кредитного банка, МТС банка и других, говорится в заявлении на сайте ведомства. Под санкции попали также "Ланта-банк", "Металлинвестбанк", "Левобережный", "Санкт-Петербург", "Приморье", "СДМ-Банк" и Уральский банк реконструкции и развития.Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854163725.html

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854161038.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, санкции в отношении россии, экономика, министерство финансов сша