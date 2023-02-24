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США расширили список антироссийских санкций - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854162596.html
США расширили список антироссийских санкций
США расширили список антироссийских санкций - РИА Новости, 25.02.2023
США расширили список антироссийских санкций
США существенно расширили санкции в отношении РФ, включив в ограничительные списки 22 физических и 83 юридических лица, сообщило министерство финансов США в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-24T17:13
2023-02-25T03:55
специальная военная операция на украине
сша
россия
санкции в отношении россии
экономика
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США существенно расширили санкции в отношении РФ, включив в ограничительные списки 22 физических и 83 юридических лица, сообщило министерство финансов США в пятницу.Ведомство объявило, что сегодня вводится "самый значительный до настоящего времени пакет санкций". Они коснулись 22 физических лиц и 83 компаний."Сегодняшняя мера, предпринятая Госдепартаментом, Минторгом и офисом торгового представителя США в координации с партнерами по G7 еще больше изолирует Россию от международной экономики и подрывает возможности России по получению капитала, материалов, технологий и поддержки, необходимой для продолжения войны на Украине, которая уничтожила и лишила крова миллионы людей", - говорится в заявлении ведомства.В новом санкционном списке обозначены главы российских регионов, руководители и предприниматели. В числе попавших под санкции компаний - предприятия горнодобывающего сектора и финансовой сферы.Кроме того, были введены санкции против более десятка финансовых институтов в России."Сегодня Управление по контролю за иностранными активами включает в перечень более десятка финансовых институтов в России, в том числе один из десяти крупнейших банков по размеру активов", - говорится в сообщении на сайте Минфина США.Как отмечается в сообщении, субъекты, попавшие под санкции, якобы обращаются к более мелким банкам, а также фирмам в попытке обойти санкции.Министерство финансов США также ввело санкции против более чем десятка российских финансовых организаций, в том числе банков "Уралсиб", "Зенит", Московского кредитного банка, МТС банка и других, говорится в заявлении на сайте ведомства. Под санкции попали также "Ланта-банк", "Металлинвестбанк", "Левобережный", "Санкт-Петербург", "Приморье", "СДМ-Банк" и Уральский банк реконструкции и развития.Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854163725.html
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сша, россия, санкции в отношении россии, экономика, министерство финансов сша
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Санкции в отношении России, Экономика, Министерство финансов США
17:13 24.02.2023 (обновлено: 03:55 25.02.2023)
 
США расширили список антироссийских санкций

Минфин США сообщил о существенном расширении санкций в отношении России

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США существенно расширили санкции в отношении РФ, включив в ограничительные списки 22 физических и 83 юридических лица, сообщило министерство финансов США в пятницу.
Ведомство объявило, что сегодня вводится "самый значительный до настоящего времени пакет санкций". Они коснулись 22 физических лиц и 83 компаний.
"Сегодняшняя мера, предпринятая Госдепартаментом, Минторгом и офисом торгового представителя США в координации с партнерами по G7 еще больше изолирует Россию от международной экономики и подрывает возможности России по получению капитала, материалов, технологий и поддержки, необходимой для продолжения войны на Украине, которая уничтожила и лишила крова миллионы людей", - говорится в заявлении ведомства.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 17:23
Госдеп США ввел ряд антироссийских санкций
В новом санкционном списке обозначены главы российских регионов, руководители и предприниматели. В числе попавших под санкции компаний - предприятия горнодобывающего сектора и финансовой сферы.
Кроме того, были введены санкции против более десятка финансовых институтов в России.
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами включает в перечень более десятка финансовых институтов в России, в том числе один из десяти крупнейших банков по размеру активов", - говорится в сообщении на сайте Минфина США.
Как отмечается в сообщении, субъекты, попавшие под санкции, якобы обращаются к более мелким банкам, а также фирмам в попытке обойти санкции.
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 17:03Специальная военная операция на Украине
Минторг США расширил список санкций против российских компаний
Министерство финансов США также ввело санкции против более чем десятка российских финансовых организаций, в том числе банков "Уралсиб", "Зенит", Московского кредитного банка, МТС банка и других, говорится в заявлении на сайте ведомства. Под санкции попали также "Ланта-банк", "Металлинвестбанк", "Левобережный", "Санкт-Петербург", "Приморье", "СДМ-Банк" и Уральский банк реконструкции и развития.
Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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