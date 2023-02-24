https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854161038.html
Минторг США расширил список санкций против российских компаний
Минторг США расширил список санкций против российских компаний - РИА Новости, 24.02.2023
Минторг США расширил список санкций против российских компаний
Министерство торговли США внесло в ограничительный список 66 компаний из России за поддержку российского военно-промышленного комплекса, говорится в... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:03
2023-02-24T17:03
2023-02-24T17:55
специальная военная операция на украине
санкции в отношении россии
сша
россия
китай
экономика
министерство торговли сша
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Министерство торговли США внесло в ограничительный список 66 компаний из России за поддержку российского военно-промышленного комплекса, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского Минторга."Комитет по проверке конечных пользователей постановил добавить следующие 66 российских организаций в ограничительный перечень юрлиц за приобретение и попытку приобретения товаров американского происхождения для поддержки российских вооруженных сил", - следует из документа.Помимо этого, в рамках отдельного перечня министерство ввело ограничения против 10 организаций из различных стран: Китая, Франции, Люксембурга, Нидерландов и России.Также из заявления следует, что Минторг США расширил сферу применения санкций, относящихся к предметам роскоши, в отношении России и Белоруссии. Так, в категорию предметов роскоши были добавлены 276 новых наименований.Технопарк "Сколково" и связанные с ним компании также попали в черный список Минторга США.Ограничительные меры коснутся 76 российских предприятий, которые, по оценке Вашингтона, "получают или пытаются получить оборудование американского производства для поддержки российского оборонного сектора" и "вовлечены в деятельность, которая противоречит интересам внешней политики США", а также национальным интересам США.В список, который начнет действовать с 27 февраля, попали 76 российских предприятий, в том числе Технопарк "Сколково", Фонд "Сколково", НИИ "Сколтех", АО "ЭЛЕКТРОН-ОПТРОНИК", Зеленоградский нанотехнологический центр, ОАО "Кремний", компания VisionLabs, Фонд перспективных исследований, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, АО "Дизайн Центр "Союз" , Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина, АО "РНИИ "Электронстандарт" и ряд других.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854162596.html
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854163725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, сша, россия, китай, экономика, министерство торговли сша
Специальная военная операция на Украине, Санкции в отношении России, США, Россия, Китай, Экономика, Министерство торговли США
17:03 24.02.2023 (обновлено: 17:55 24.02.2023)
Минторг США расширил список санкций против российских компаний
Минторг США внес в черный список несколько десятков компаний за поддержку российского ВПК
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости.
Министерство торговли США внесло в ограничительный список 66 компаний из России за поддержку российского военно-промышленного комплекса, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского Минторга
.
"Комитет по проверке конечных пользователей постановил добавить следующие 66 российских организаций в ограничительный перечень юрлиц за приобретение и попытку приобретения товаров американского происхождения для поддержки российских вооруженных сил", - следует из документа.
Помимо этого, в рамках отдельного перечня министерство ввело ограничения против 10 организаций из различных стран: Китая
, Франции
, Люксембурга
, Нидерландов
и России.
Также из заявления следует, что Минторг США расширил сферу применения санкций, относящихся к предметам роскоши, в отношении России и Белоруссии
. Так, в категорию предметов роскоши были добавлены 276 новых наименований.
Технопарк "Сколково
" и связанные с ним компании также попали в черный список Минторга США.
Ограничительные меры коснутся 76 российских предприятий, которые, по оценке Вашингтона, "получают или пытаются получить оборудование американского производства для поддержки российского оборонного сектора" и "вовлечены в деятельность, которая противоречит интересам внешней политики США", а также национальным интересам США.
В список, который начнет действовать с 27 февраля, попали 76 российских предприятий, в том числе Технопарк "Сколково", Фонд "Сколково", НИИ "Сколтех", АО "ЭЛЕКТРОН-ОПТРОНИК", Зеленоградский нанотехнологический центр, ОАО "Кремний", компания VisionLabs, Фонд перспективных исследований, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, АО "Дизайн Центр "Союз" , Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина, АО "РНИИ "Электронстандарт" и ряд других.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.