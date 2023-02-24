https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854161038.html

Минторг США расширил список санкций против российских компаний

Минторг США расширил список санкций против российских компаний - РИА Новости, 24.02.2023

Минторг США расширил список санкций против российских компаний

Министерство торговли США внесло в ограничительный список 66 компаний из России за поддержку российского военно-промышленного комплекса, говорится в... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T17:03

2023-02-24T17:03

2023-02-24T17:55

специальная военная операция на украине

санкции в отношении россии

сша

россия

китай

экономика

министерство торговли сша

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Министерство торговли США внесло в ограничительный список 66 компаний из России за поддержку российского военно-промышленного комплекса, говорится в обнародованном в пятницу заявлении американского Минторга."Комитет по проверке конечных пользователей постановил добавить следующие 66 российских организаций в ограничительный перечень юрлиц за приобретение и попытку приобретения товаров американского происхождения для поддержки российских вооруженных сил", - следует из документа.Помимо этого, в рамках отдельного перечня министерство ввело ограничения против 10 организаций из различных стран: Китая, Франции, Люксембурга, Нидерландов и России.Также из заявления следует, что Минторг США расширил сферу применения санкций, относящихся к предметам роскоши, в отношении России и Белоруссии. Так, в категорию предметов роскоши были добавлены 276 новых наименований.Технопарк "Сколково" и связанные с ним компании также попали в черный список Минторга США.Ограничительные меры коснутся 76 российских предприятий, которые, по оценке Вашингтона, "получают или пытаются получить оборудование американского производства для поддержки российского оборонного сектора" и "вовлечены в деятельность, которая противоречит интересам внешней политики США", а также национальным интересам США.В список, который начнет действовать с 27 февраля, попали 76 российских предприятий, в том числе Технопарк "Сколково", Фонд "Сколково", НИИ "Сколтех", АО "ЭЛЕКТРОН-ОПТРОНИК", Зеленоградский нанотехнологический центр, ОАО "Кремний", компания VisionLabs, Фонд перспективных исследований, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, АО "Дизайн Центр "Союз" , Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина, АО "РНИИ "Электронстандарт" и ряд других.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854162596.html

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854163725.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкции в отношении россии, сша, россия, китай, экономика, министерство торговли сша