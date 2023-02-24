14:59 24.02.2023 (обновлено: 16:39 24.02.2023)
Кравцов прокомментировал введение санкций против России
Министр просвещения Кравцов: санкции не имеют ни малейшего влияния на систему образования
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Санкции не имеют ни малейшего влияния на систему образования России и развитие контактов с дружественными странами, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Подчеркнем, что санкционная политика не имеет ни малейшего влияния на развитие системы образования Российской Федерации, а также развитие ее тесных контактов с рядом стран, стремящихся к взаимоуважению и обмену опытом в системе образования", - сказал Кравцов.
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По словам министра, санкционные выпады ряда стран, включая Австралию и Новую Зеландию, подрывают основы, заложенные во взаимосвязанных целях в области устойчивого развития, разработанные Генассамблеей ООН в 2015 году, в частности речь идет о цели номер 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.
Он добавил, что с позиции общепринятых международных исследований качества образования, Австралия и Новая Зеландия, находясь далеко не в первой десятке рейтингов, введением санкций блокируют доступ и прекращают взаимодействие с одним из регулярных лидеров исследований по ряду ключевых направлений – Российской Федерацией.
"Территориальная удаленность указанных государств от мест событий, происходящих на территории Украины последние 8 лет, а также отсутствие регулярных контактов с представителями органов управления образованием Российской Федерации ставит под сомнение объективность информации, получаемой со стороны органов управления образованием данных стран", - заключил глава Минпросвещения РФ.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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