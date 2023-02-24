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Кравцов прокомментировал введение санкций против России - РИА Новости, 24.02.2023
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Кравцов прокомментировал введение санкций против России
Кравцов прокомментировал введение санкций против России - РИА Новости, 24.02.2023
Кравцов прокомментировал введение санкций против России
Санкции не имеют ни малейшего влияния на систему образования России и развитие контактов с дружественными странами, заявил министр просвещения России Сергей... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:59
2023-02-24T16:39
сергей кравцов
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Санкции не имеют ни малейшего влияния на систему образования России и развитие контактов с дружественными странами, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов."Подчеркнем, что санкционная политика не имеет ни малейшего влияния на развитие системы образования Российской Федерации, а также развитие ее тесных контактов с рядом стран, стремящихся к взаимоуважению и обмену опытом в системе образования", - сказал Кравцов.По словам министра, санкционные выпады ряда стран, включая Австралию и Новую Зеландию, подрывают основы, заложенные во взаимосвязанных целях в области устойчивого развития, разработанные Генассамблеей ООН в 2015 году, в частности речь идет о цели номер 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.Он добавил, что с позиции общепринятых международных исследований качества образования, Австралия и Новая Зеландия, находясь далеко не в первой десятке рейтингов, введением санкций блокируют доступ и прекращают взаимодействие с одним из регулярных лидеров исследований по ряду ключевых направлений – Российской Федерацией."Территориальная удаленность указанных государств от мест событий, происходящих на территории Украины последние 8 лет, а также отсутствие регулярных контактов с представителями органов управления образованием Российской Федерации ставит под сомнение объективность информации, получаемой со стороны органов управления образованием данных стран", - заключил глава Минпросвещения РФ.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230218/zapad-1852762497.html
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сергей кравцов, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Сергей Кравцов, Россия, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
14:59 24.02.2023 (обновлено: 16:39 24.02.2023)
 
Кравцов прокомментировал введение санкций против России

Министр просвещения Кравцов: санкции не имеют ни малейшего влияния на систему образования

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов . Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Санкции не имеют ни малейшего влияния на систему образования России и развитие контактов с дружественными странами, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Подчеркнем, что санкционная политика не имеет ни малейшего влияния на развитие системы образования Российской Федерации, а также развитие ее тесных контактов с рядом стран, стремящихся к взаимоуважению и обмену опытом в системе образования", - сказал Кравцов.
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По словам министра, санкционные выпады ряда стран, включая Австралию и Новую Зеландию, подрывают основы, заложенные во взаимосвязанных целях в области устойчивого развития, разработанные Генассамблеей ООН в 2015 году, в частности речь идет о цели номер 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех.
Он добавил, что с позиции общепринятых международных исследований качества образования, Австралия и Новая Зеландия, находясь далеко не в первой десятке рейтингов, введением санкций блокируют доступ и прекращают взаимодействие с одним из регулярных лидеров исследований по ряду ключевых направлений – Российской Федерацией.
"Территориальная удаленность указанных государств от мест событий, происходящих на территории Украины последние 8 лет, а также отсутствие регулярных контактов с представителями органов управления образованием Российской Федерации ставит под сомнение объективность информации, получаемой со стороны органов управления образованием данных стран", - заключил глава Минпросвещения РФ.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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17 февраля, 08:00
Как разрушить свое образование и проиграть мировое лидерство
 
Сергей КравцовРоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)СанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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