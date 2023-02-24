13:40 24.02.2023 (обновлено: 15:39 24.02.2023)
США объявили о новых санкциях из-за российской спецоперации на Украине
Белый дом заявил о введении США новых санкций против 200 российских физлиц и компаний
© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. США анонсировали расширение санкций — список включает более 200 физических и юридических лиц из России и других стран, сообщается на сайте Белого дома.
"Сегодня, в координации с партнерами из G7 и союзниками, Министерство финансов и Госдепартамент введут широкие санкции против ключевых секторов, приносящих доход. Следствием этого станет введение санкций в отношении более чем 200 физических и юридических лиц, в том числе как российских, так и третьих стран в Европе, Азии и на Ближнем Востоке", — говорится в релизе.
В частности, под ограничения попадут десятки российских финансовых учреждений и чиновников, работающих в зоне спецоперации на Украине. Планируется расширить санкции и в отношении российского энергетического сектора, но так, чтобы не навредить производству и минимизировать перебои на рынке.
Кроме того, 90 компаниям из России, Китая и других стран запретят покупать американские товары, в том числе полупроводники. В вину этим компаниям Белый дом поставил уклонение от санкций и поддержку российского оборонного сектора. Они не смогут покупать продукцию, произведенную как в США, так и за рубежом, если при этом использовались американские технологии или программное обеспечение.
Американская администрация определила также судьбу заблокированных российских активов. Как говорится в релизе, страны G7 будут держать их замороженными до разрешения украинского кризиса.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в США и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Россия спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.