https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854121377.html

США объявили о новых санкциях из-за российской спецоперации на Украине

США объявили о новых санкциях из-за российской спецоперации на Украине - РИА Новости, 24.02.2023

США объявили о новых санкциях из-за российской спецоперации на Украине

США анонсировали расширение санкций — список включает более 200 физических и юридических лиц из России и других стран, сообщается на сайте Белого дома. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T13:40

2023-02-24T13:40

2023-02-24T15:39

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

владимир путин

санкции

санкции в отношении россии

экономика

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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. США анонсировали расширение санкций — список включает более 200 физических и юридических лиц из России и других стран, сообщается на сайте Белого дома. В частности, под ограничения попадут десятки российских финансовых учреждений и чиновников, работающих в зоне спецоперации на Украине. Планируется расширить санкции и в отношении российского энергетического сектора, но так, чтобы не навредить производству и минимизировать перебои на рынке.Кроме того, 90 компаниям из России, Китая и других стран запретят покупать американские товары, в том числе полупроводники. В вину этим компаниям Белый дом поставил уклонение от санкций и поддержку российского оборонного сектора. Они не смогут покупать продукцию, произведенную как в США, так и за рубежом, если при этом использовались американские технологии или программное обеспечение. Американская администрация определила также судьбу заблокированных российских активов. Как говорится в релизе, страны G7 будут держать их замороженными до разрешения украинского кризиса.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в США и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Россия спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20230224/slabost-1854037187.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

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сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, украина, владимир путин, санкции, санкции в отношении россии, экономика