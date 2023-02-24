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Польша может заблокировать десятый пакет санкций против России - РИА Новости, 24.02.2023
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Польша может заблокировать десятый пакет санкций против России
Польша может заблокировать десятый пакет санкций против России - РИА Новости, 24.02.2023
Польша может заблокировать десятый пакет санкций против России
Польша недовольна содержанием 10-го пакета санкций ЕС против России, сочтя его слишком слабым, и готова заблокировать его принятие, сообщает радио RMF со... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T12:22
2023-02-24T12:22
санкции в отношении россии
евросоюз
польша
варшава
матеуш моравецкий
россия
владимир путин
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ВАРШАВА, 24 фев — РИА Новости. Польша недовольна содержанием 10-го пакета санкций ЕС против России, сочтя его слишком слабым, и готова заблокировать его принятие, сообщает радио RMF со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата. В ЕС не смогли согласовать в четверг десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в пятницу. "Польша готова заблокировать 10-й пакет санкций ЕС.... Таким образом, она хочет заставить его усилить. Окончательное решение сегодня примет премьер-министр Матеуш Моравецкий", - сообщил RMF польский дипломат. По его словам, причина заключается в том, что этот пакет, по мнению Варшавы, слишком слабый. "Нас будут обвинять в блокировании санкций, а правда в том, что это немцы при поддержке итальянцев смягчают их введением исключений, и мы не можем с этим согласиться", — добавил источник радиостанции. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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санкции в отношении россии, евросоюз, польша, варшава, матеуш моравецкий, россия, владимир путин
Санкции в отношении России, Евросоюз, Польша, Варшава, Матеуш Моравецкий, Россия, Владимир Путин
12:22 24.02.2023
 
Польша может заблокировать десятый пакет санкций против России

RMF: Польша сочла десятый пакет санкций против России слабым и может его заблокировать

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаги на территории посольства Польши в Москве
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 фев — РИА Новости. Польша недовольна содержанием 10-го пакета санкций ЕС против России, сочтя его слишком слабым, и готова заблокировать его принятие, сообщает радио RMF со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата.
В ЕС не смогли согласовать в четверг десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в пятницу.
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"Польша готова заблокировать 10-й пакет санкций ЕС.... Таким образом, она хочет заставить его усилить. Окончательное решение сегодня примет премьер-министр Матеуш Моравецкий", - сообщил RMF польский дипломат.
По его словам, причина заключается в том, что этот пакет, по мнению Варшавы, слишком слабый. "Нас будут обвинять в блокировании санкций, а правда в том, что это немцы при поддержке итальянцев смягчают их введением исключений, и мы не можем с этим согласиться", — добавил источник радиостанции.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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Санкции в отношении РоссииЕвросоюзПольшаВаршаваМатеуш МоравецкийРоссияВладимир Путин
 
 
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