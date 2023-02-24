https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854108992.html

Польша может заблокировать десятый пакет санкций против России

Польша может заблокировать десятый пакет санкций против России - РИА Новости, 24.02.2023

Польша может заблокировать десятый пакет санкций против России

Польша недовольна содержанием 10-го пакета санкций ЕС против России, сочтя его слишком слабым, и готова заблокировать его принятие, сообщает радио RMF со... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T12:22

2023-02-24T12:22

2023-02-24T12:22

санкции в отношении россии

евросоюз

польша

варшава

матеуш моравецкий

россия

владимир путин

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ВАРШАВА, 24 фев — РИА Новости. Польша недовольна содержанием 10-го пакета санкций ЕС против России, сочтя его слишком слабым, и готова заблокировать его принятие, сообщает радио RMF со ссылкой на высокопоставленного польского дипломата. В ЕС не смогли согласовать в четверг десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в пятницу. "Польша готова заблокировать 10-й пакет санкций ЕС.... Таким образом, она хочет заставить его усилить. Окончательное решение сегодня примет премьер-министр Матеуш Моравецкий", - сообщил RMF польский дипломат. По его словам, причина заключается в том, что этот пакет, по мнению Варшавы, слишком слабый. "Нас будут обвинять в блокировании санкций, а правда в том, что это немцы при поддержке итальянцев смягчают их введением исключений, и мы не можем с этим согласиться", — добавил источник радиостанции. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854087479.html

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польша

варшава

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкции в отношении россии, евросоюз, польша, варшава, матеуш моравецкий, россия, владимир путин