https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854100123.html
Лондон ввел санкции против главы Nord Stream 2 AG Варнига
Лондон ввел санкции против главы Nord Stream 2 AG Варнига - РИА Новости, 24.02.2023
Лондон ввел санкции против главы Nord Stream 2 AG Варнига
Лондон вводит санкции против исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, говорится в заявлении британского МИД. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:23
2023-02-24T11:23
2023-02-24T11:23
экономика
лондон
маттиас варниг
владимир путин
nord stream 2 ag
министерство финансов сша
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лондон вводит санкции против исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, говорится в заявлении британского МИД. В обнародованном ведомством заявлении Варниг назван якобы "близким другом" российского президента Владимира Путина. Министерство финансов США в феврале прошлого года также ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и самого Варнига.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854098556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, лондон, маттиас варниг, владимир путин, nord stream 2 ag, министерство финансов сша
Экономика, Лондон, Маттиас Варниг, Владимир Путин, Nord Stream 2 AG, Министерство финансов США
Лондон ввел санкции против главы Nord Stream 2 AG Варнига
Лондон вводит санкции против главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига