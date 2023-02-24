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Лондон ввел санкции против главы Nord Stream 2 AG Варнига - РИА Новости, 24.02.2023
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Лондон ввел санкции против главы Nord Stream 2 AG Варнига
Лондон ввел санкции против главы Nord Stream 2 AG Варнига - РИА Новости, 24.02.2023
Лондон ввел санкции против главы Nord Stream 2 AG Варнига
Лондон вводит санкции против исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, говорится в заявлении британского МИД. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:23
2023-02-24T11:23
экономика
лондон
маттиас варниг
владимир путин
nord stream 2 ag
министерство финансов сша
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лондон вводит санкции против исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, говорится в заявлении британского МИД. В обнародованном ведомством заявлении Варниг назван якобы "близким другом" российского президента Владимира Путина. Министерство финансов США в феврале прошлого года также ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и самого Варнига.
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экономика, лондон, маттиас варниг, владимир путин, nord stream 2 ag, министерство финансов сша
Экономика, Лондон, Маттиас Варниг, Владимир Путин, Nord Stream 2 AG, Министерство финансов США
11:23 24.02.2023
 
Лондон ввел санкции против главы Nord Stream 2 AG Варнига

Лондон вводит санкции против главы Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанк Маттиас Варниг
Маттиас Варниг - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Маттиас Варниг . Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лондон вводит санкции против исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, говорится в заявлении британского МИД.
В обнародованном ведомством заявлении Варниг назван якобы "близким другом" российского президента Владимира Путина.
Министерство финансов США в феврале прошлого года также ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и самого Варнига.
Анатолий Сердюков - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 11:17
Британия ввела санкции против Анатолия Сердюкова
 
ЭкономикаЛондонМаттиас ВарнигВладимир ПутинNord Stream 2 AGМинистерство финансов США
 
 
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