https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854100123.html

Лондон ввел санкции против главы Nord Stream 2 AG Варнига

Лондон ввел санкции против главы Nord Stream 2 AG Варнига - РИА Новости, 24.02.2023

Лондон ввел санкции против главы Nord Stream 2 AG Варнига

Лондон вводит санкции против исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, говорится в заявлении британского МИД. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T11:23

2023-02-24T11:23

2023-02-24T11:23

экономика

лондон

маттиас варниг

владимир путин

nord stream 2 ag

министерство финансов сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154875/49/1548754955_0:1050:2048:2202_1920x0_80_0_0_384bc2c5a364cbafcbdfbf3b2d27ca4b.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лондон вводит санкции против исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, говорится в заявлении британского МИД. В обнародованном ведомством заявлении Варниг назван якобы "близким другом" российского президента Владимира Путина. Министерство финансов США в феврале прошлого года также ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и самого Варнига.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854098556.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, лондон, маттиас варниг, владимир путин, nord stream 2 ag, министерство финансов сша