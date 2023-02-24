https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854099487.html

Британия ввела санкции против Новака, Дюмина и Ликсутова

Британия ввела санкции против Новака, Дюмина и Ликсутова - РИА Новости, 24.02.2023

Британия ввела санкции против Новака, Дюмина и Ликсутова

Великобритания ввела санкции против вице-премьера России Александра Новака и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T11:20

2023-02-24T11:20

2023-02-24T11:20

экономика

великобритания

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

александр новак

алексей дюмин

максим ликсутов

тульская область

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против вице-премьера России Александра Новака и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. "Росатом имеет глубокие связи с российским военно-промышленным комплексом, в том числе через Александра Новака, который одновременно является членом наблюдательного совета и вице-премьером в администрации Путина", - говорится на сайте британского правительства. Кроме Новака и Дюмина новые санкции также затронули заммэра Москвы Максима Ликсутова.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854097356.html

великобритания

россия

тульская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, великобритания, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", александр новак, алексей дюмин, максим ликсутов , тульская область