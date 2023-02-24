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Британия ввела санкции против Новака, Дюмина и Ликсутова - РИА Новости, 24.02.2023
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Британия ввела санкции против Новака, Дюмина и Ликсутова
Британия ввела санкции против Новака, Дюмина и Ликсутова - РИА Новости, 24.02.2023
Британия ввела санкции против Новака, Дюмина и Ликсутова
Великобритания ввела санкции против вице-премьера России Александра Новака и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:20
2023-02-24T11:20
экономика
великобритания
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
александр новак
алексей дюмин
максим ликсутов
тульская область
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против вице-премьера России Александра Новака и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. "Росатом имеет глубокие связи с российским военно-промышленным комплексом, в том числе через Александра Новака, который одновременно является членом наблюдательного совета и вице-премьером в администрации Путина", - говорится на сайте британского правительства. Кроме Новака и Дюмина новые санкции также затронули заммэра Москвы Максима Ликсутова.
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великобритания
россия
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экономика, великобритания, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", александр новак, алексей дюмин, максим ликсутов , тульская область
Экономика, Великобритания, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Александр Новак, Алексей Дюмин, Максим Ликсутов , Тульская область
11:20 24.02.2023
 
Британия ввела санкции против Новака, Дюмина и Ликсутова

Британия ввела санкции против вице-премьера Новака и губернатора Тульской области Дюмина

© AP Photo / Matt DunhamЛюди переходят дорогу на улице в центре Лондона
Люди переходят дорогу на улице в центре Лондона - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Matt Dunham
Люди переходят дорогу на улице в центре Лондона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против вице-премьера России Александра Новака и губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
"Росатом имеет глубокие связи с российским военно-промышленным комплексом, в том числе через Александра Новака, который одновременно является членом наблюдательного совета и вице-премьером в администрации Путина", - говорится на сайте британского правительства.
Кроме Новака и Дюмина новые санкции также затронули заммэра Москвы Максима Ликсутова.
Символика Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 11:07
Британия ввела санкции против руководства "Аэрофлота"
 
ЭкономикаВеликобританияРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Александр НовакАлексей ДюминМаксим ЛиксутовТульская область
 
 
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