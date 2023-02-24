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Британия ввела санкции против Анатолия Сердюкова - РИА Новости, 24.02.2023
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Британия ввела санкции против Анатолия Сердюкова
Британия ввела санкции против Анатолия Сердюкова - РИА Новости, 24.02.2023
Британия ввела санкции против Анатолия Сердюкова
Великобритания включила в санкционный список бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, сообщается на сайте британского правительства. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:17
2023-02-24T11:17
россия
великобритания
анатолий сердюков
ростех
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания включила в санкционный список бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, сообщается на сайте британского правительства. Согласно заявлению, санкции в отношении Сердюкова введены за то, что он является индустриальным директором авиакластера в "Ростехе".
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россия, великобритания, анатолий сердюков, ростех, санкции в отношении россии
Россия, Великобритания, Анатолий Сердюков, Ростех, Санкции в отношении России
11:17 24.02.2023
 
Британия ввела санкции против Анатолия Сердюкова

Британия ввела санкции против экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкАнатолий Сердюков
Анатолий Сердюков - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Анатолий Сердюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания включила в санкционный список бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, сообщается на сайте британского правительства.
Согласно заявлению, санкции в отношении Сердюкова введены за то, что он является индустриальным директором авиакластера в "Ростехе".
Символика Аэрофлота - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 11:07
Британия ввела санкции против руководства "Аэрофлота"
 
РоссияВеликобританияАнатолий СердюковРостехСанкции в отношении России
 
 
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