https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854098556.html
Британия ввела санкции против Анатолия Сердюкова
Британия ввела санкции против Анатолия Сердюкова - РИА Новости, 24.02.2023
Британия ввела санкции против Анатолия Сердюкова
Великобритания включила в санкционный список бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, сообщается на сайте британского правительства. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:17
2023-02-24T11:17
2023-02-24T11:17
россия
великобритания
анатолий сердюков
ростех
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания включила в санкционный список бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, сообщается на сайте британского правительства. Согласно заявлению, санкции в отношении Сердюкова введены за то, что он является индустриальным директором авиакластера в "Ростехе".
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854097356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, великобритания, анатолий сердюков, ростех, санкции в отношении россии
Россия, Великобритания, Анатолий Сердюков, Ростех, Санкции в отношении России
Британия ввела санкции против Анатолия Сердюкова
Британия ввела санкции против экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова