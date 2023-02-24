https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854098556.html

Британия ввела санкции против Анатолия Сердюкова

Британия ввела санкции против Анатолия Сердюкова - РИА Новости, 24.02.2023

Британия ввела санкции против Анатолия Сердюкова

Великобритания включила в санкционный список бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, сообщается на сайте британского правительства. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T11:17

2023-02-24T11:17

2023-02-24T11:17

россия

великобритания

анатолий сердюков

ростех

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148015/98/1480159871_0:0:2625:1478_1920x0_80_0_0_f6b92252ae7043953523da2b318328ac.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания включила в санкционный список бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова, сообщается на сайте британского правительства. Согласно заявлению, санкции в отношении Сердюкова введены за то, что он является индустриальным директором авиакластера в "Ростехе".

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854097356.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, великобритания, анатолий сердюков, ростех, санкции в отношении россии