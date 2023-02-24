https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854094365.html

Британия ввела санкции против четырех российских банков

Британия ввела санкции против четырех российских банков - РИА Новости, 24.02.2023

Британия ввела санкции против четырех российских банков

Великобритания расширила санкции против четырех российских банков, в частности "Уралсиб", "Зенит", МТС Банка и банка "Санкт-Петербург", следует из заявления на... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T10:55

2023-02-24T10:55

2023-02-24T12:26

великобритания

экономика

уралсиб (финансовая корпорация)

мтс

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания расширила санкции против четырех российских банков, в частности "Уралсиб", "Зенит", МТС Банка и банка "Санкт-Петербург", следует из заявления на сайте британского правительства. В документе указывается, что санкции были введены за связи с российским правительством и якобы получения от него выгоды.В пресс-службе банка "Санкт-Петербург" агентству сообщили, что банк изучает детали введенных санкций и возможное влияние на проведение валютных платежей, конкретика будет дана позже.РИА Новости направило запросы в остальные кредитные организации.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854078163.html

великобритания

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

великобритания, экономика, уралсиб (финансовая корпорация), мтс, санкции в отношении россии