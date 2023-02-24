https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854094365.html
Британия ввела санкции против четырех российских банков
Британия ввела санкции против четырех российских банков - РИА Новости, 24.02.2023
Британия ввела санкции против четырех российских банков
Великобритания расширила санкции против четырех российских банков, в частности "Уралсиб", "Зенит", МТС Банка и банка "Санкт-Петербург", следует из заявления на... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T10:55
2023-02-24T10:55
2023-02-24T12:26
великобритания
экономика
уралсиб (финансовая корпорация)
мтс
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания расширила санкции против четырех российских банков, в частности "Уралсиб", "Зенит", МТС Банка и банка "Санкт-Петербург", следует из заявления на сайте британского правительства. В документе указывается, что санкции были введены за связи с российским правительством и якобы получения от него выгоды.В пресс-службе банка "Санкт-Петербург" агентству сообщили, что банк изучает детали введенных санкций и возможное влияние на проведение валютных платежей, конкретика будет дана позже.РИА Новости направило запросы в остальные кредитные организации.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854078163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, экономика, уралсиб (финансовая корпорация), мтс, санкции в отношении россии
Великобритания, Экономика, Уралсиб (финансовая корпорация), МТС, Санкции в отношении России
10:55 24.02.2023 (обновлено: 12:26 24.02.2023)
Британия ввела санкции против четырех российских банков
Британия ввела санкции против "Уралсиба", "Зенита", МТС Банка и банка "Санкт-Петербург"