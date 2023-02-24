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Британия ввела санкции против четырех российских банков - РИА Новости, 24.02.2023
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Британия ввела санкции против четырех российских банков
Британия ввела санкции против четырех российских банков - РИА Новости, 24.02.2023
Британия ввела санкции против четырех российских банков
Великобритания расширила санкции против четырех российских банков, в частности "Уралсиб", "Зенит", МТС Банка и банка "Санкт-Петербург", следует из заявления на... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T10:55
2023-02-24T12:26
великобритания
экономика
уралсиб (финансовая корпорация)
мтс
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания расширила санкции против четырех российских банков, в частности "Уралсиб", "Зенит", МТС Банка и банка "Санкт-Петербург", следует из заявления на сайте британского правительства. В документе указывается, что санкции были введены за связи с российским правительством и якобы получения от него выгоды.В пресс-службе банка "Санкт-Петербург" агентству сообщили, что банк изучает детали введенных санкций и возможное влияние на проведение валютных платежей, конкретика будет дана позже.РИА Новости направило запросы в остальные кредитные организации.
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великобритания, экономика, уралсиб (финансовая корпорация), мтс, санкции в отношении россии
Великобритания, Экономика, Уралсиб (финансовая корпорация), МТС, Санкции в отношении России
10:55 24.02.2023 (обновлено: 12:26 24.02.2023)
 
Британия ввела санкции против четырех российских банков

Британия ввела санкции против "Уралсиба", "Зенита", МТС Банка и банка "Санкт-Петербург"

© AP Photo / Kin CheungМужчина идет по улице в Лондоне
Мужчина идет по улице в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Kin Cheung
Мужчина идет по улице в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания расширила санкции против четырех российских банков, в частности "Уралсиб", "Зенит", МТС Банка и банка "Санкт-Петербург", следует из заявления на сайте британского правительства.
В документе указывается, что санкции были введены за связи с российским правительством и якобы получения от него выгоды.
В пресс-службе банка "Санкт-Петербург" агентству сообщили, что банк изучает детали введенных санкций и возможное влияние на проведение валютных платежей, конкретика будет дана позже.
РИА Новости направило запросы в остальные кредитные организации.
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 08:03Специальная военная операция на Украине
ЕС планировал ввести санкции против Мантурова, заявил Сийярто
 
ВеликобританияЭкономикаУралсиб (финансовая корпорация)МТССанкции в отношении России
 
 
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