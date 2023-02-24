10:11 24.02.2023 (обновлено: 14:20 24.02.2023)
Великобритания расширила санкции против России
Новые санкции Великобритании против России коснулись 92 физических и юридических лиц
© AP Photo / Kin CheungМужчина идет по улице в Лондоне
© AP Photo / Kin Cheung
Мужчина идет по улице в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Великобритания расширила санкции против России, включив в список еще 92 физических и юридических лица, говорится в заявлении британского правительства.
По словам министра иностранных дел Джеймса Клеверли, речь идет о запрете на экспорт товаров, которые Россия якобы "использовала на поле боя".
"Сотни товаров включают авиационные детали, радиооборудование и электронные компоненты, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом, в том числе при производстве беспилотных летательных аппаратов", — говорится в пресс-релизе.
В санкционном списке, в частности, значатся:
- —вице-премьер Александр Новак,
- —глава Минцифры Максут Шадаев,
- —губернатор Тульской области Алексей Дюмин,
- —заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
Попали под санкции и представители крупных российских компаний. Так, 20 человек — это руководители "Газпрома" и "Аэрофлота", в том числе председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова, гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский и его первый заместитель Андрей Чиханчин.
Еще 34 человека, по мнению британских властей, связаны с корпорациями "Алмаз-Антей" и "Ростех". Среди них — исполнительный директор госкорпорации Олег Евтушенко и индустриальный директор авиакластера, бывший министр обороны Анатолий Сердюков.
Ограничения коснулись также членов правления и наблюдательного совета "Росатома" — например, начальник Государственно-правового управления президента Лариса Брычева указана в списке как член наблюдательного совета госкорпорации.
Кроме того, в список включили исполнительного директора компании Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, которого в Лондоне считают "близким другом" Владимира Путина, а также мать олимпийской чемпионки Алины Кабаевой Любовь и сына заместителя главы администрации Кремля Дмитрия Козака Алексея.
В списке оказались также четыре российских банка, в частности "Уралсиб", "Зенит", МТС Банк и банк "Санкт-Петербург". Им в вину ставятся связи с российским правительством и получение от этого выгоды.
Компании "Изумруд", "Завод Элекон", "ЛОМО", "Звезда" и завод "Сокол", Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина и Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики попали под санкции как "занимающиеся производством или ремонтом военной техники".
В целом число санкций, введенных Лондоном против России, превысило полторы тысячи.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но эти ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.