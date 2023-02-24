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Венгрия добивается снятия санкций ЕС с девяти россиян из бизнес-кругов - РИА Новости, 24.02.2023
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Венгрия добивается снятия санкций ЕС с девяти россиян из бизнес-кругов
Венгрия добивается снятия санкций ЕС с девяти россиян из бизнес-кругов - РИА Новости, 24.02.2023
Венгрия добивается снятия санкций ЕС с девяти россиян из бизнес-кругов
Венгрия добивается снятия санкций ЕС с 9 россиян, представляющих бизнес-сообщество, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T08:18
2023-02-24T08:18
специальная военная операция на украине
экономика
россия
венгрия
петер сийярто
евросоюз
санкции в отношении россии
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ООН, 24 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Венгрия добивается снятия санкций ЕС с 9 россиян, представляющих бизнес-сообщество, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, речь идет только о деловых людях, о которых Будапешт получил информацию из некоторых стран Центральной Азии, тюркских государств. Согласно полученным данным, эти люди "осуществляют очень важные инвестиции в этих странах, они очень ответственные граждане бизнес-сообщества. "И эти страны просто не понимают, почему они не могут работать с этими людьми. Вот почему мы подумали, что будет справедливо исключить их из санкционного списка, если для их включения в список нет реальных юридических оснований", - добавил глава МИД. "Мы пострадали при коммунистическом режиме. И мы знаем, каково это было, когда на детей возлагали ответственность за то, что сделали или не сделали их родители. Мы не думаем, что эти времена должны вернуться. Так что у меня вопрос: почему мы вносим бывшего гонщика "Формулы-1" в санкционный список из-за подозрений о связях его отца с российским правительством?" - спросил министр (вероятно, имеется в виду гонщик Никита Мазепин – ред.). По его словам, для внесения человека в санкционные списки должны быть весомые юридические основания. "Но если нет реальных юридических оснований для включения кого-то в список, просто потому, что кто-то хочет его или ее туда включить - этого для нас недостаточно", - указал глава МИД. Он заявил, что при обсуждении 10-го пакета санкций ЕС, Будапешт попытался исключить некоторых людей из списка, но встретил сильное сопротивление. "Таким образом они остались в списках", - добавил он. Ранее сообщалось, что в ЕС не смогли согласовать в четверг десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в пятницу. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230224/ekonomika-1853857484.html
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854078163.html
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экономика, россия, венгрия, петер сийярто, евросоюз, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Санкции в отношении России
08:18 24.02.2023
 
Венгрия добивается снятия санкций ЕС с девяти россиян из бизнес-кругов

Глава МИД Сийярто: Венгрия предложила снять санкции ЕС с девяти россиян из бизнес-кругов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ООН, 24 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Венгрия добивается снятия санкций ЕС с 9 россиян, представляющих бизнес-сообщество, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Всего девять человек. Мы предложили снять санкции с них", - сказал Сийярто, пояснив, что это не представители правительства, а люди из бизнес-кругов.
По его словам, речь идет только о деловых людях, о которых Будапешт получил информацию из некоторых стран Центральной Азии, тюркских государств. Согласно полученным данным, эти люди "осуществляют очень важные инвестиции в этих странах, они очень ответственные граждане бизнес-сообщества. "И эти страны просто не понимают, почему они не могут работать с этими людьми. Вот почему мы подумали, что будет справедливо исключить их из санкционного списка, если для их включения в список нет реальных юридических оснований", - добавил глава МИД.
"Мы пострадали при коммунистическом режиме. И мы знаем, каково это было, когда на детей возлагали ответственность за то, что сделали или не сделали их родители. Мы не думаем, что эти времена должны вернуться. Так что у меня вопрос: почему мы вносим бывшего гонщика "Формулы-1" в санкционный список из-за подозрений о связях его отца с российским правительством?" - спросил министр (вероятно, имеется в виду гонщик Никита Мазепин – ред.).
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По его словам, для внесения человека в санкционные списки должны быть весомые юридические основания. "Но если нет реальных юридических оснований для включения кого-то в список, просто потому, что кто-то хочет его или ее туда включить - этого для нас недостаточно", - указал глава МИД.
Он заявил, что при обсуждении 10-го пакета санкций ЕС, Будапешт попытался исключить некоторых людей из списка, но встретил сильное сопротивление. "Таким образом они остались в списках", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в ЕС не смогли согласовать в четверг десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в пятницу.
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ЕС планировал ввести санкции против Мантурова, заявил Сийярто
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияВенгрияПетер СийяртоЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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