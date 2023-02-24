https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854079016.html

Венгрия добивается снятия санкций ЕС с девяти россиян из бизнес-кругов

Венгрия добивается снятия санкций ЕС с девяти россиян из бизнес-кругов - РИА Новости, 24.02.2023

Венгрия добивается снятия санкций ЕС с девяти россиян из бизнес-кругов

Венгрия добивается снятия санкций ЕС с 9 россиян, представляющих бизнес-сообщество, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T08:18

2023-02-24T08:18

2023-02-24T08:18

специальная военная операция на украине

экономика

россия

венгрия

петер сийярто

евросоюз

санкции в отношении россии

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ООН, 24 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Венгрия добивается снятия санкций ЕС с 9 россиян, представляющих бизнес-сообщество, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. По его словам, речь идет только о деловых людях, о которых Будапешт получил информацию из некоторых стран Центральной Азии, тюркских государств. Согласно полученным данным, эти люди "осуществляют очень важные инвестиции в этих странах, они очень ответственные граждане бизнес-сообщества. "И эти страны просто не понимают, почему они не могут работать с этими людьми. Вот почему мы подумали, что будет справедливо исключить их из санкционного списка, если для их включения в список нет реальных юридических оснований", - добавил глава МИД. "Мы пострадали при коммунистическом режиме. И мы знаем, каково это было, когда на детей возлагали ответственность за то, что сделали или не сделали их родители. Мы не думаем, что эти времена должны вернуться. Так что у меня вопрос: почему мы вносим бывшего гонщика "Формулы-1" в санкционный список из-за подозрений о связях его отца с российским правительством?" - спросил министр (вероятно, имеется в виду гонщик Никита Мазепин – ред.). По его словам, для внесения человека в санкционные списки должны быть весомые юридические основания. "Но если нет реальных юридических оснований для включения кого-то в список, просто потому, что кто-то хочет его или ее туда включить - этого для нас недостаточно", - указал глава МИД. Он заявил, что при обсуждении 10-го пакета санкций ЕС, Будапешт попытался исключить некоторых людей из списка, но встретил сильное сопротивление. "Таким образом они остались в списках", - добавил он. Ранее сообщалось, что в ЕС не смогли согласовать в четверг десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в пятницу. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230224/ekonomika-1853857484.html

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854078163.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, венгрия, петер сийярто, евросоюз, санкции в отношении россии