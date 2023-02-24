https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854078163.html

ЕС планировал ввести санкции против Мантурова, заявил Сийярто

ЕС планировал ввести санкции против Мантурова, заявил Сийярто - РИА Новости, 24.02.2023

ЕС планировал ввести санкции против Мантурова, заявил Сийярто

ЕС в рамках 10-го пакета планировал ввести санкции против главы Минпромторга Дениса Мантурова, однако Венгрия выступила против этого решения, заявил в интервью... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T08:03

2023-02-24T08:03

2023-02-24T08:07

специальная военная операция на украине

венгрия

евросоюз

денис мантуров

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845768248_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_9cf808b9becb1ef4354628896414f635.jpg

ООН, 24 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. ЕС в рамках 10-го пакета планировал ввести санкции против главы Минпромторга Дениса Мантурова, однако Венгрия выступила против этого решения, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто."Мы выступили против включения в список российских министров. Например, министра Мантурова. Потому что если российские министры в санкционном списке, то с кем мы будем говорить о мире, с кем мы будем говорить о том, как положить конец страданиям людей", - сказал Сийярто, добавив, что при обсуждении 10-го пакета была попытка включить российского министра в санкционный список.Сийярто пояснил, что Венгрия занимает такую позицию "не из-за россиян", "а потому что считает, что это правильно". "И мы действительно считаем очень несправедливым, когда о нас судят, как пропагандистах Кремля, потому что мы просто говорим то, что считаем рациональным", - добавил он.Ранее сообщалось, что в ЕС не смогли согласовать в четверг десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в пятницу.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

венгрия, евросоюз, денис мантуров, санкции, санкции в отношении россии