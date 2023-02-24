06:05 24.02.2023 (обновлено: 06:38 24.02.2023)
Десятый пакет санкций не коснулся атомной отрасли, заявил Сийярто
Сийярто: десятый пакет санкций ЕС не коснулся атомной отрасли России
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на переговорах с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на переговорах с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником в Минске. Архивное фото
ООН, 24 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Десятый пакет санкций ЕС против РФ не затронул атомную отрасль, хотя ряд стран этого усиленно добивался, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Отвечая на вопрос о том, коснулись ли санкции атомной отрасли, Сийярто сказал: "Что касается атомной отрасли, то определенно нет".
"Потому что мы очень резко возражали против этого, и были некоторые другие государства-члены, не слишком много, но некоторые, которые встали на нашу сторону в этом отношении", - указал он.
По словам министра, есть государства-члены, которые определенно хотели бы видеть атомную отрасль в санкционном списке, но Будапешт четко дал понять, что для Венгрии это абсолютно неприемлемо.
"Если мы не сможем продолжить строительство АЭС Пакш-II, то мы потеряем большую часть гарантии нашей долгосрочной энергетической безопасности. Я думаю, что энергетика должна быть полностью исключена из санкций, учитывая тот факт, что энергетика — это физическая проблема, которая не имеет ничего общего ни с политикой, ни с идеологией", - подчеркнул он.
Ранее СМИ сообщали, что Венгрия, которая зависит от России в поддержании своего атомного сектора, а также Франция, Болгария и Бельгия не поддерживают идею введения ограничений против российской атомной промышленности и прибыльного алмазного бизнеса, к чему призывает Киев. Среди стран-членов союза за введение более строгих ограничений выступают страны Прибалтики, особенно Литва.
Вчера, 00:45США обнародуют новый пакет санкций против России
Отмечалось, что принятие санкций требует единогласия со стороны всех 27 стран-членов. Самые большие возражения вновь исходят от Будапешта, который просит исключить некоторые имена из готовящегося документа, а также выступает против предложения, чтобы продление санкций, которое до сих пор происходило раз в полгода, стало ежегодным.
Новый пакет санкций, который планируется принять, как писали СМИ, призван посредством экспортных ограничений на 10 миллиардов евро нанести ущерб военному и технологическому сектору РФ. Помимо новых ограничений на торговлю между ЕС и Россией, которые затронут около 47 электронных компонентов для ракет, беспилотников и вертолетов, обсуждаемый сейчас в столицах документ предусматривает меры по предотвращению уклонения от санкций и лучшему контролю за их выполнением. Например, планируется обязать банки публиковать информацию о выявленных активах, а также инициативы по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.
В ЕС не смогли согласовать в четверг десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в пятницу.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.