https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854073412.html

Десятый пакет санкций не коснулся атомной отрасли, заявил Сийярто

Десятый пакет санкций не коснулся атомной отрасли, заявил Сийярто - РИА Новости, 24.02.2023

Десятый пакет санкций не коснулся атомной отрасли, заявил Сийярто

Десятый пакет санкций ЕС против РФ не затронул атомную отрасль, хотя ряд стран этого усиленно добивался, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T06:05

2023-02-24T06:05

2023-02-24T06:38

россия

венгрия

будапешт

петер сийярто

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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ООН, 24 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Десятый пакет санкций ЕС против РФ не затронул атомную отрасль, хотя ряд стран этого усиленно добивался, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Отвечая на вопрос о том, коснулись ли санкции атомной отрасли, Сийярто сказал: "Что касается атомной отрасли, то определенно нет"."Потому что мы очень резко возражали против этого, и были некоторые другие государства-члены, не слишком много, но некоторые, которые встали на нашу сторону в этом отношении", - указал он.По словам министра, есть государства-члены, которые определенно хотели бы видеть атомную отрасль в санкционном списке, но Будапешт четко дал понять, что для Венгрии это абсолютно неприемлемо.Ранее СМИ сообщали, что Венгрия, которая зависит от России в поддержании своего атомного сектора, а также Франция, Болгария и Бельгия не поддерживают идею введения ограничений против российской атомной промышленности и прибыльного алмазного бизнеса, к чему призывает Киев. Среди стран-членов союза за введение более строгих ограничений выступают страны Прибалтики, особенно Литва.Отмечалось, что принятие санкций требует единогласия со стороны всех 27 стран-членов. Самые большие возражения вновь исходят от Будапешта, который просит исключить некоторые имена из готовящегося документа, а также выступает против предложения, чтобы продление санкций, которое до сих пор происходило раз в полгода, стало ежегодным.Новый пакет санкций, который планируется принять, как писали СМИ, призван посредством экспортных ограничений на 10 миллиардов евро нанести ущерб военному и технологическому сектору РФ. Помимо новых ограничений на торговлю между ЕС и Россией, которые затронут около 47 электронных компонентов для ракет, беспилотников и вертолетов, обсуждаемый сейчас в столицах документ предусматривает меры по предотвращению уклонения от санкций и лучшему контролю за их выполнением. Например, планируется обязать банки публиковать информацию о выявленных активах, а также инициативы по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.В ЕС не смогли согласовать в четверг десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в пятницу.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854061261.html

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854069254.html

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россия, венгрия, будапешт, петер сийярто, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире