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Китай выступил против злоупотребления односторонними санкциями - РИА Новости, 24.02.2023
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Китай выступил против злоупотребления односторонними санкциями
Китай выступил против злоупотребления односторонними санкциями - РИА Новости, 24.02.2023
Китай выступил против злоупотребления односторонними санкциями
Китай выступает против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского кризиса, они лишь создают новые проблемы, говорится в заявлении МИД КНР... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T04:34
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китай
в мире
украина
санкции в отношении россии
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ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Китай выступает против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского кризиса, они лишь создают новые проблемы, говорится в заявлении МИД КНР о позиции Китая по ситуации на Украине."Односторонние санкции и чрезмерное давление не только не решают проблемы, но и создают новые. Выступаем против любых односторонних санкций, не санкционированных Советом Безопасности", - говорится в документе.
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китай, в мире, украина, санкции в отношении россии
Китай, В мире, Украина, Санкции в отношении России
04:34 24.02.2023 (обновлено: 04:40 24.02.2023)
 
Китай выступил против злоупотребления односторонними санкциями

МИД КНР: Пекин против злоупотребления санкциями в контексте украинского кризиса

© РИА Новости / Николай Разуваев / Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Китай выступает против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского кризиса, они лишь создают новые проблемы, говорится в заявлении МИД КНР о позиции Китая по ситуации на Украине.
"Односторонние санкции и чрезмерное давление не только не решают проблемы, но и создают новые. Выступаем против любых односторонних санкций, не санкционированных Советом Безопасности", - говорится в документе.
Человек на фоне экрана с флагом Китая - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
04:18
Китай представил принципы разрешения украинского кризиса
 
КитайВ миреУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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