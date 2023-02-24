https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854069254.html
Китай выступил против злоупотребления односторонними санкциями
Китай выступил против злоупотребления односторонними санкциями - РИА Новости, 24.02.2023
Китай выступил против злоупотребления односторонними санкциями
Китай выступает против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского кризиса, они лишь создают новые проблемы, говорится в заявлении МИД КНР... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T04:34
2023-02-24T04:34
2023-02-24T04:40
китай
в мире
украина
санкции в отношении россии
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ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Китай выступает против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского кризиса, они лишь создают новые проблемы, говорится в заявлении МИД КНР о позиции Китая по ситуации на Украине."Односторонние санкции и чрезмерное давление не только не решают проблемы, но и создают новые. Выступаем против любых односторонних санкций, не санкционированных Советом Безопасности", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230224/knr-1854068964.html
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китай, в мире, украина, санкции в отношении россии
Китай, В мире, Украина, Санкции в отношении России
04:34 24.02.2023 (обновлено: 04:40 24.02.2023)
Китай выступил против злоупотребления односторонними санкциями
МИД КНР: Пекин против злоупотребления санкциями в контексте украинского кризиса