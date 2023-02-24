https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854069254.html

Китай выступил против злоупотребления односторонними санкциями

Китай выступил против злоупотребления односторонними санкциями - РИА Новости, 24.02.2023

Китай выступил против злоупотребления односторонними санкциями

Китай выступает против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского кризиса, они лишь создают новые проблемы, говорится в заявлении МИД КНР... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T04:34

2023-02-24T04:34

2023-02-24T04:40

китай

в мире

украина

санкции в отношении россии

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ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Китай выступает против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского кризиса, они лишь создают новые проблемы, говорится в заявлении МИД КНР о позиции Китая по ситуации на Украине."Односторонние санкции и чрезмерное давление не только не решают проблемы, но и создают новые. Выступаем против любых односторонних санкций, не санкционированных Советом Безопасности", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230224/knr-1854068964.html

китай

украина

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2023

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китай, в мире, украина, санкции в отношении россии