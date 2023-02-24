https://ria.ru/20230224/rezolyutsiya-1854201013.html

Захарова высказалась о сути резолюции Генассамблеи ООН

Захарова высказалась о сути резолюции Генассамблеи ООН - РИА Новости, 24.02.2023

Захарова высказалась о сути резолюции Генассамблеи ООН

Суть принятой накануне резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины - продолжение огульной критики в адрес России и поддержка преступного киевского режима,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T21:42

2023-02-24T21:42

2023-02-24T21:56

россия

украина

киев

оон

мария захарова

в мире

владимир путин

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Суть принятой накануне резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины - продолжение огульной критики в адрес России и поддержка преступного киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Генассамблея ООН приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине"."Западные авторы этой очередной антироссийской инициативы, лицемерно прикрываясь своей мнимой приверженностью Уставу ООН, стремились осудить принимаемые Россией меры по урегулированию ситуации в рамках специальной военной операции. В предложенном документе отсутствовали такие базовые понятия для достижения устойчивого мира, как диалог, призыв к переговорам без предварительных условий, а также недопустимость поставки вооружений в зону конфликта. Соответствующие объединительные поправки, предложенные нашими белорусскими друзьями, были заблокированы западниками", - говорится в комментарии на сайте ведомства."Таким образом, суть инициативы – продолжение развязанной на Западе огульной критики в адрес России, поддержка преступного националистического режима в Киеве, который коллективный Запад все последние годы целенаправленно готовил к войне против нашей страны. При продвижении проекта США и их сателлитами в ход шли излюбленные методы воздействия на несогласных, включая шантаж и угрозы санкциями", - подчеркнула она."Российская сторона продолжит поступательную работу, нацеленную на выработку справедливых оценок ситуации на Украине и вокруг нее, отстаивая национальную безопасность и идентичность нашей страны, необходимость выполнения всех принципов Устава ООН, включая суверенное равенство государств", - указала официальный представитель российского МИД.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230224/oon-1854094209.html

https://ria.ru/20230223/popravka-1854058474.html

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украина

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россия, украина, киев, оон, мария захарова, в мире, владимир путин, генеральная ассамблея оон