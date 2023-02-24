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Захарова высказалась о сути резолюции Генассамблеи ООН - РИА Новости, 24.02.2023
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Захарова высказалась о сути резолюции Генассамблеи ООН
Захарова высказалась о сути резолюции Генассамблеи ООН - РИА Новости, 24.02.2023
Захарова высказалась о сути резолюции Генассамблеи ООН
Суть принятой накануне резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины - продолжение огульной критики в адрес России и поддержка преступного киевского режима,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T21:42
2023-02-24T21:56
россия
украина
киев
оон
мария захарова
в мире
владимир путин
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Суть принятой накануне резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины - продолжение огульной критики в адрес России и поддержка преступного киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее Генассамблея ООН приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине"."Западные авторы этой очередной антироссийской инициативы, лицемерно прикрываясь своей мнимой приверженностью Уставу ООН, стремились осудить принимаемые Россией меры по урегулированию ситуации в рамках специальной военной операции. В предложенном документе отсутствовали такие базовые понятия для достижения устойчивого мира, как диалог, призыв к переговорам без предварительных условий, а также недопустимость поставки вооружений в зону конфликта. Соответствующие объединительные поправки, предложенные нашими белорусскими друзьями, были заблокированы западниками", - говорится в комментарии на сайте ведомства."Таким образом, суть инициативы – продолжение развязанной на Западе огульной критики в адрес России, поддержка преступного националистического режима в Киеве, который коллективный Запад все последние годы целенаправленно готовил к войне против нашей страны. При продвижении проекта США и их сателлитами в ход шли излюбленные методы воздействия на несогласных, включая шантаж и угрозы санкциями", - подчеркнула она."Российская сторона продолжит поступательную работу, нацеленную на выработку справедливых оценок ситуации на Украине и вокруг нее, отстаивая национальную безопасность и идентичность нашей страны, необходимость выполнения всех принципов Устава ООН, включая суверенное равенство государств", - указала официальный представитель российского МИД.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230224/oon-1854094209.html
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россия, украина, киев, оон, мария захарова, в мире, владимир путин, генеральная ассамблея оон
Россия, Украина, Киев, ООН, Мария Захарова, В мире, Владимир Путин, Генеральная Ассамблея ООН
21:42 24.02.2023 (обновлено: 21:56 24.02.2023)
 
Захарова высказалась о сути резолюции Генассамблеи ООН

Захарова: суть резолюции ГА ООН заключается в поддержке преступного режима в Киеве

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Суть принятой накануне резолюции Генассамблеи ООН в отношении Украины - продолжение огульной критики в адрес России и поддержка преступного киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее Генассамблея ООН приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию о "принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине".
Экран, отображающий процесс подсчета голосов во время специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 10:55Специальная военная операция на Украине
В Крыму отреагировали на новую резолюцию Генассамблеи ООН по России
"Западные авторы этой очередной антироссийской инициативы, лицемерно прикрываясь своей мнимой приверженностью Уставу ООН, стремились осудить принимаемые Россией меры по урегулированию ситуации в рамках специальной военной операции. В предложенном документе отсутствовали такие базовые понятия для достижения устойчивого мира, как диалог, призыв к переговорам без предварительных условий, а также недопустимость поставки вооружений в зону конфликта. Соответствующие объединительные поправки, предложенные нашими белорусскими друзьями, были заблокированы западниками", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
"Таким образом, суть инициативы – продолжение развязанной на Западе огульной критики в адрес России, поддержка преступного националистического режима в Киеве, который коллективный Запад все последние годы целенаправленно готовил к войне против нашей страны. При продвижении проекта США и их сателлитами в ход шли излюбленные методы воздействия на несогласных, включая шантаж и угрозы санкциями", - подчеркнула она.
"Российская сторона продолжит поступательную работу, нацеленную на выработку справедливых оценок ситуации на Украине и вокруг нее, отстаивая национальную безопасность и идентичность нашей страны, необходимость выполнения всех принципов Устава ООН, включая суверенное равенство государств", - указала официальный представитель российского МИД.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Здание ООН - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 23:41
ООН не приняла поправку Минска к антироссийской резолюции
 
РоссияУкраинаКиевООНМария ЗахароваВ миреВладимир ПутинГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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