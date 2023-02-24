https://ria.ru/20230224/rezolyutsiya-1854083777.html

В Запорожской области назвали резолюцию Генассамблеи ООН лицемерной

В Запорожской области назвали резолюцию Генассамблеи ООН лицемерной - РИА Новости, 24.02.2023

В Запорожской области назвали резолюцию Генассамблеи ООН лицемерной

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T09:36

2023-02-24T09:36

2023-02-24T11:32

россия

запорожская область

украина

владимир рогов

оон

генеральная ассамблея оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о выводе войск из новых регионов России лицемерной, глупой и ничтожной. Генассамблея ООН ранее приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За голосовала 141 страна, семь - против, 32 воздержались. Резолюция требует от РФ немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. Документ не носит обязательного характера. "В ООН видимо забыли не только о принципе равноправия и самоопределения народов, но и о том, что Запорожская и Херсонская область, ДНР и ЛНР – это законная и неотъемлемая часть России. Поэтому выходит, что они нам предлагают уйти самим со своей же земли. Все это звучит с их стороны по меньшей мере лицемерно, глупо и ничтожно", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, жители Запорожской области бок о бок и в составе Вооруженных сил РФ будут и дальше защищать свою землю от попыток оккупации со стороны украинских войск. Рогов подчеркнул, что голосование за резолюцию показывает, что количество стран, которые выступили против резолюции, воздержались или не голосовали, составляют две трети населения мира. "Как мы видим, большинство народов мира при колоссальном внешнем давлении не поддерживают развязанную западными странами антироссийскую истерию и курс на противостояние с Россией", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230224/gosduma-1854064856.html

https://ria.ru/20230223/popravka-1854058474.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, запорожская область, украина, владимир рогов, оон, генеральная ассамблея оон