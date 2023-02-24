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В Запорожской области назвали резолюцию Генассамблеи ООН лицемерной - РИА Новости, 24.02.2023
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В Запорожской области назвали резолюцию Генассамблеи ООН лицемерной
В Запорожской области назвали резолюцию Генассамблеи ООН лицемерной - РИА Новости, 24.02.2023
В Запорожской области назвали резолюцию Генассамблеи ООН лицемерной
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T09:36
2023-02-24T11:32
россия
запорожская область
украина
владимир рогов
оон
генеральная ассамблея оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о выводе войск из новых регионов России лицемерной, глупой и ничтожной. Генассамблея ООН ранее приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За голосовала 141 страна, семь - против, 32 воздержались. Резолюция требует от РФ немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. Документ не носит обязательного характера. "В ООН видимо забыли не только о принципе равноправия и самоопределения народов, но и о том, что Запорожская и Херсонская область, ДНР и ЛНР – это законная и неотъемлемая часть России. Поэтому выходит, что они нам предлагают уйти самим со своей же земли. Все это звучит с их стороны по меньшей мере лицемерно, глупо и ничтожно", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, жители Запорожской области бок о бок и в составе Вооруженных сил РФ будут и дальше защищать свою землю от попыток оккупации со стороны украинских войск. Рогов подчеркнул, что голосование за резолюцию показывает, что количество стран, которые выступили против резолюции, воздержались или не голосовали, составляют две трети населения мира. "Как мы видим, большинство народов мира при колоссальном внешнем давлении не поддерживают развязанную западными странами антироссийскую истерию и курс на противостояние с Россией", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230224/gosduma-1854064856.html
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россия, запорожская область, украина, владимир рогов, оон, генеральная ассамблея оон
Россия, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
09:36 24.02.2023 (обновлено: 11:32 24.02.2023)
 
В Запорожской области назвали резолюцию Генассамблеи ООН лицемерной

Рогов назвал резолюцию Генассамблеи ООН о выводе российских войск лицемерной

© AFP 2023 / Angela WeissЭкран с результатом голосования во время специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Экран с результатом голосования во время специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AFP 2023 / Angela Weiss
Экран с результатом голосования во время специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о выводе войск из новых регионов России лицемерной, глупой и ничтожной.
Генассамблея ООН ранее приняла подготовленную западными странами антироссийскую резолюцию. За голосовала 141 страна, семь - против, 32 воздержались. Резолюция требует от РФ немедленно вывести войска с территории Украины "в пределах ее международно признанных границ", а также прекратить удары по критически важной инфраструктуре. При этом аналогичных призывов к Киеву в тексте не содержится и не говорится о необходимости прекратить обстрелы Донбасса со стороны украинских войск. Документ не носит обязательного характера.
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"В ООН видимо забыли не только о принципе равноправия и самоопределения народов, но и о том, что Запорожская и Херсонская область, ДНР и ЛНР – это законная и неотъемлемая часть России. Поэтому выходит, что они нам предлагают уйти самим со своей же земли. Все это звучит с их стороны по меньшей мере лицемерно, глупо и ничтожно", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, жители Запорожской области бок о бок и в составе Вооруженных сил РФ будут и дальше защищать свою землю от попыток оккупации со стороны украинских войск.
Рогов подчеркнул, что голосование за резолюцию показывает, что количество стран, которые выступили против резолюции, воздержались или не голосовали, составляют две трети населения мира.
"Как мы видим, большинство народов мира при колоссальном внешнем давлении не поддерживают развязанную западными странами антироссийскую истерию и курс на противостояние с Россией", - подчеркнул Рогов.
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РоссияЗапорожская областьУкраинаВладимир РоговООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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