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Премьер Японии уклонился от ответа на вопрос о прямом разговоре с Путиным - РИА Новости, 24.02.2023
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Премьер Японии уклонился от ответа на вопрос о прямом разговоре с Путиным
Премьер Японии уклонился от ответа на вопрос о прямом разговоре с Путиным - РИА Новости, 24.02.2023
Премьер Японии уклонился от ответа на вопрос о прямом разговоре с Путиным
Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции в пятницу уклонился от ответа на вопрос журналиста о возможности прямого разговора с Путиным. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:31
2023-02-24T16:20
в мире
россия
япония
украина
фумио кисида
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ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции в пятницу уклонился от ответа на вопрос журналиста о возможности прямого разговора с Путиным. Вопрос явно застал премьера врасплох. Первые секунды ему пришлось собраться с мыслями, чтобы сформулировать ответ. "Однако если посмотреть на позицию России и различные ее высказывания, Россия сохраняет свое жесткое поведение и не собирается менять его. Я чувствую такую позицию. (10-секндная пауза). Россия… не собирается ни на шаг уступать занятые территории, то есть не меняет такой жесткой позиции. Конечно, важно использовать силу дипломатии, но сейчас от Японии требуется, исходя из этой жесткой позиции России, явно показать свое желание, чтобы мировое сообщество сплотилось вокруг сильных санкций против России и помощи Украине. Сейчас наша позиция такова. А относительно дальнейшего гадать мне представляется нецелесообразным", - ответил Кисида на вопрос журналиста, не собирается он напрямую связаться с российским президентом.
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в мире, россия, япония, украина, фумио кисида
В мире, Россия, Япония, Украина, Фумио Кисида
15:31 24.02.2023 (обновлено: 16:20 24.02.2023)
 
Премьер Японии уклонился от ответа на вопрос о прямом разговоре с Путиным

Премьер Японии Кисида уклонился от ответа на вопрос о прямом разговоре с Путиным

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции в пятницу уклонился от ответа на вопрос журналиста о возможности прямого разговора с Путиным.
Вопрос явно застал премьера врасплох. Первые секунды ему пришлось собраться с мыслями, чтобы сформулировать ответ.
"Однако если посмотреть на позицию России и различные ее высказывания, Россия сохраняет свое жесткое поведение и не собирается менять его. Я чувствую такую позицию. (10-секндная пауза). Россия… не собирается ни на шаг уступать занятые территории, то есть не меняет такой жесткой позиции. Конечно, важно использовать силу дипломатии, но сейчас от Японии требуется, исходя из этой жесткой позиции России, явно показать свое желание, чтобы мировое сообщество сплотилось вокруг сильных санкций против России и помощи Украине. Сейчас наша позиция такова. А относительно дальнейшего гадать мне представляется нецелесообразным", - ответил Кисида на вопрос журналиста, не собирается он напрямую связаться с российским президентом.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 06:07
МИД предупредил Японию об ответе на размещение ракет у границ России
 
В миреРоссияЯпонияУкраинаФумио Кисида
 
 
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