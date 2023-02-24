https://ria.ru/20230224/rakety-1854148418.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую ракетами из РСЗО - РИА Новости, 24.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 23 ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T16:00

2023-02-24T16:00

2023-02-24T16:06

специальная военная операция на украине

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 23 ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из РСЗО; 15.40 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия