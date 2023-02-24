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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую ракетами из РСЗО - РИА Новости, 24.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую ракетами из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 23 ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:00
2023-02-24T16:00
2023-02-24T16:06
специальная военная операция на украине
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 23 ракеты из РСЗО, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три ракеты из РСЗО; 15.40 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
16:00 24.02.2023 (обновлено: 16:06 24.02.2023)
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую ракетами из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой 23 ракеты из РСЗО