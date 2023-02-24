https://ria.ru/20230224/putin-1854147799.html

В бундестаге призвали пересмотреть подход к Украине

В бундестаге призвали пересмотреть подход к Украине - РИА Новости, 24.02.2023

В бундестаге призвали пересмотреть подход к Украине

Для прекращения боевых действий на Украине и скорейшего достижения мира необходимо прекратить поставлять оружие киевским властям и начать продвигать... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:56

2023-02-24T15:56

2023-02-24T16:49

специальная военная операция на украине

украина

германия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Для прекращения боевых действий на Украине и скорейшего достижения мира необходимо прекратить поставлять оружие киевским властям и начать продвигать дипломатическую инициативу, написала сопредседатель Левой партии Германии Янина Висслер в статье для издания Frankfurter Rundschau. "Некоторые утверждают, что наивно выступать за дипломатию, что договориться с Путиным невозможно. Но какие есть альтернативы? Продолжать боевые действия до тех пор, пока с Украины не уйдет последний российский солдат? Скольких жизней это будет стоить?" — заявила она.Политик призвала не поддерживать отправку танков на Украину, а вместо этого выступать против дальнейшей милитаризации страны и выходить на улицы ради мира. "Сегодня боевые системы разрабатывают таким образом, что в случае войны между ядерными державами они способны уничтожить все человечество. Эта мысль лежит в основе политики разрядки и разоружения, и сегодня она актуальна как никогда. Путь к наибольшей безопасности лежит через прекращение боевых действий и достижение надежного мира. С каждым днем, пока продолжаются столкновения, растет угроза еще большего обострения ситуации", — подытожила Висслер.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230224/putin-1854118855.html

https://ria.ru/20230224/ukraina-1854083225.html

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украина, германия, в мире, владимир путин, россия