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В бундестаге призвали пересмотреть подход к Украине - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/putin-1854147799.html
В бундестаге призвали пересмотреть подход к Украине
В бундестаге призвали пересмотреть подход к Украине - РИА Новости, 24.02.2023
В бундестаге призвали пересмотреть подход к Украине
Для прекращения боевых действий на Украине и скорейшего достижения мира необходимо прекратить поставлять оружие киевским властям и начать продвигать... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:56
2023-02-24T16:49
специальная военная операция на украине
украина
германия
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Для прекращения боевых действий на Украине и скорейшего достижения мира необходимо прекратить поставлять оружие киевским властям и начать продвигать дипломатическую инициативу, написала сопредседатель Левой партии Германии Янина Висслер в статье для издания Frankfurter Rundschau. "Некоторые утверждают, что наивно выступать за дипломатию, что договориться с Путиным невозможно. Но какие есть альтернативы? Продолжать боевые действия до тех пор, пока с Украины не уйдет последний российский солдат? Скольких жизней это будет стоить?" — заявила она.Политик призвала не поддерживать отправку танков на Украину, а вместо этого выступать против дальнейшей милитаризации страны и выходить на улицы ради мира. "Сегодня боевые системы разрабатывают таким образом, что в случае войны между ядерными державами они способны уничтожить все человечество. Эта мысль лежит в основе политики разрядки и разоружения, и сегодня она актуальна как никогда. Путь к наибольшей безопасности лежит через прекращение боевых действий и достижение надежного мира. С каждым днем, пока продолжаются столкновения, растет угроза еще большего обострения ситуации", — подытожила Висслер.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230224/putin-1854118855.html
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украина, германия, в мире, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, В мире, Владимир Путин, Россия
15:56 24.02.2023 (обновлено: 16:49 24.02.2023)
 
В бундестаге призвали пересмотреть подход к Украине

Немецкий депутат Висслер призвала скорее договориться с Путиным из-за угрозы ядерной войны

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Для прекращения боевых действий на Украине и скорейшего достижения мира необходимо прекратить поставлять оружие киевским властям и начать продвигать дипломатическую инициативу, написала сопредседатель Левой партии Германии Янина Висслер в статье для издания Frankfurter Rundschau.

"Некоторые утверждают, что наивно выступать за дипломатию, что договориться с Путиным невозможно. Но какие есть альтернативы? Продолжать боевые действия до тех пор, пока с Украины не уйдет последний российский солдат? Скольких жизней это будет стоить?" — заявила она.
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"Сегодня боевые системы разрабатывают таким образом, что в случае войны между ядерными державами они способны уничтожить все человечество. Эта мысль лежит в основе политики разрядки и разоружения, и сегодня она актуальна как никогда. Путь к наибольшей безопасности лежит через прекращение боевых действий и достижение надежного мира. С каждым днем, пока продолжаются столкновения, растет угроза еще большего обострения ситуации", — подытожила Висслер.

Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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