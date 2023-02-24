15:56 24.02.2023 (обновлено: 16:49 24.02.2023)
В бундестаге призвали пересмотреть подход к Украине
Немецкий депутат Висслер призвала скорее договориться с Путиным из-за угрозы ядерной войны
© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Для прекращения боевых действий на Украине и скорейшего достижения мира необходимо прекратить поставлять оружие киевским властям и начать продвигать дипломатическую инициативу, написала сопредседатель Левой партии Германии Янина Висслер в статье для издания Frankfurter Rundschau.
"Некоторые утверждают, что наивно выступать за дипломатию, что договориться с Путиным невозможно. Но какие есть альтернативы? Продолжать боевые действия до тех пор, пока с Украины не уйдет последний российский солдат? Скольких жизней это будет стоить?" — заявила она.
"Некоторые утверждают, что наивно выступать за дипломатию, что договориться с Путиным невозможно. Но какие есть альтернативы? Продолжать боевые действия до тех пор, пока с Украины не уйдет последний российский солдат? Скольких жизней это будет стоить?" — заявила она.
Политик призвала не поддерживать отправку танков на Украину, а вместо этого выступать против дальнейшей милитаризации страны и выходить на улицы ради мира.
"Сегодня боевые системы разрабатывают таким образом, что в случае войны между ядерными державами они способны уничтожить все человечество. Эта мысль лежит в основе политики разрядки и разоружения, и сегодня она актуальна как никогда. Путь к наибольшей безопасности лежит через прекращение боевых действий и достижение надежного мира. С каждым днем, пока продолжаются столкновения, растет угроза еще большего обострения ситуации", — подытожила Висслер.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
"Сегодня боевые системы разрабатывают таким образом, что в случае войны между ядерными державами они способны уничтожить все человечество. Эта мысль лежит в основе политики разрядки и разоружения, и сегодня она актуальна как никогда. Путь к наибольшей безопасности лежит через прекращение боевых действий и достижение надежного мира. С каждым днем, пока продолжаются столкновения, растет угроза еще большего обострения ситуации", — подытожила Висслер.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.