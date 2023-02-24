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В Китае рассказали о словах Путина, которые должны стать шоком для США
В Китае рассказали о словах Путина, которые должны стать шоком для США - РИА Новости, 24.02.2023
В Китае рассказали о словах Путина, которые должны стать шоком для США
Заявление Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) шокировало американских политиков, пишет... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T13:23
2023-02-24T13:23
2023-02-24T13:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
китай
вашингтон (штат)
владимир путин
нато
договор снв-3
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Заявление Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) шокировало американских политиков, пишет обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для издания Asia Times."Если Путин вытащит Россию из соглашения, яростным защитником которого он был, это должно поднять волосы на затылке вашингтонских политиков. Тем не менее все эти заявления только усилили рвение США в слепой поддержке своих украинских марионеток", — говорится в публикации. Кроме того, по мнению автора, Путин выдвинул серьезную угрозу в адрес Североатлантического альянса. "Он сказал американским соперникам, что они должны убрать наступательные системы дальнего действия с Украины, иначе российские силы начнут наносить по ним прямые удары", — отметил Вейхерт.Российский лидер 21 февраля огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что Москва в ответ на американские ультиматумы приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, необходимо понять, как учитывать совокупный стратегический арсенал НАТО, включая Францию и Великобританию.
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854083225.html
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в мире, россия, китай, вашингтон (штат), владимир путин, нато, договор снв-3, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Китай, Вашингтон (штат), Владимир Путин, НАТО, Договор СНВ-3, США
13:23 24.02.2023 (обновлено: 13:53 24.02.2023)
В Китае рассказали о словах Путина, которые должны стать шоком для США
Asia Times: решение Путина по ДСНВ шокировало политиков в США