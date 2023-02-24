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Пушилин прокомментировал план КНР по урегулированию на Украине - РИА Новости, 24.02.2023
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Пушилин прокомментировал план КНР по урегулированию на Украине
Пушилин прокомментировал план КНР по урегулированию на Украине - РИА Новости, 24.02.2023
Пушилин прокомментировал план КНР по урегулированию на Украине
Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал предложения Китая по урегулированию на Украине: Пекин за тушение пожара водой, а Вашингтон - бензином. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:36
2023-02-24T18:40
в мире
китай
украина
вашингтон (штат)
москва
киев
денис пушилин
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал предложения Китая по урегулированию на Украине: Пекин за тушение пожара водой, а Вашингтон - бензином.В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации."Запад во главе с США требует предварительных условий (так называемого мирного плана Зеленского) перед началом переговоров. При этом наращивают поставки вооружений, лишь обостряя конфликт. Пекин за тушение пожара водой, а Вашингтон - бензином. Позиции всё более радикализируются, а векторы расходятся", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.По мнению Пушилина, в мировом сообществе происходит раскол на два лагеря между странами, следующими своим национальным интересам, но уважающими других участников международных отношений, и странами, исповедующими идеи "единого рулевого и колониализма".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230224/granitsy-1854145334.html
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китай
украина
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в мире, китай, украина, вашингтон (штат), москва, киев, денис пушилин, владимир зеленский, дмитрий песков
В мире, Китай, Украина, Вашингтон (штат), Москва, Киев, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
18:36 24.02.2023 (обновлено: 18:40 24.02.2023)
 
Пушилин прокомментировал план КНР по урегулированию на Украине

Пушилин: Пекин выступил за тушение пожара водой, а Вашингтон предложил бензин

© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал предложения Китая по урегулированию на Украине: Пекин за тушение пожара водой, а Вашингтон - бензином.
В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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"Запад во главе с США требует предварительных условий (так называемого мирного плана Зеленского) перед началом переговоров. При этом наращивают поставки вооружений, лишь обостряя конфликт. Пекин за тушение пожара водой, а Вашингтон - бензином. Позиции всё более радикализируются, а векторы расходятся", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.
По мнению Пушилина, в мировом сообществе происходит раскол на два лагеря между странами, следующими своим национальным интересам, но уважающими других участников международных отношений, и странами, исповедующими идеи "единого рулевого и колониализма".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
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В миреКитайУкраинаВашингтон (штат)МоскваКиевДенис ПушилинВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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