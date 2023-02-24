18:22 24.02.2023 (обновлено: 19:59 24.02.2023)
Пушилин заявил, что нельзя прекращать спецоперации, не достигнув целей
Врио главы ДНР Пушилин: прекращение спецоперации отложит новую войну на более поздний срок
© РИА Новости / Сергей БатуринВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Прекращение российской спецоперации без достижения ее целей означает перенести новую войну на более поздний срок, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"Мы при этом должны понимать, что прекратить СВО, не достигнув ее целей, означает просто отложить новую войну на более поздний срок. А значит, и план Китая нельзя назвать приемлемым по соответствующим "украинским" пунктам, но он ярко демонстрирует разницу в подходах", - написал он.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.