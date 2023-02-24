https://ria.ru/20230224/pushilin-1854172292.html

Пушилин заявил, что нельзя прекращать спецоперации, не достигнув целей

Пушилин заявил, что нельзя прекращать спецоперации, не достигнув целей - РИА Новости, 24.02.2023

Пушилин заявил, что нельзя прекращать спецоперации, не достигнув целей

Прекращение российской спецоперации без достижения ее целей означает перенести новую войну на более поздний срок, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T18:22

2023-02-24T18:22

2023-02-24T19:59

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китай

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир путин

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ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Прекращение российской спецоперации без достижения ее целей означает перенести новую войну на более поздний срок, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.

https://ria.ru/20220306/putin-1776921275.html

россия

китай

донецкая народная республика

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в мире, россия, китай, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин