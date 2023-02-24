https://ria.ru/20230224/psikhoz-1854181365.html

МИД Венгрии заявил, что мир не разделяет военный психоз Европы

МИД Венгрии заявил, что мир не разделяет военный психоз Европы - РИА Новости, 24.02.2023

МИД Венгрии заявил, что мир не разделяет военный психоз Европы

Большинство стран мира не разделяют "военный психоз" Европы и хотели бы наступления мира на Украине, которого невозможно достичь санкциями и поставками оружия,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T19:35

2023-02-24T19:35

2023-02-24T19:35

в мире

украина

будапешт

венгрия

петер сийярто

антониу гутерреш

нато

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851750592_0:104:3245:1929_1920x0_80_0_0_f2580598a6617596c6f9c7f8d37d4761.jpg

ООН, 24 фев - РИА Новости. Большинство стран мира не разделяют "военный психоз" Европы и хотели бы наступления мира на Украине, которого невозможно достичь санкциями и поставками оружия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Пока европейские страны верят, что их нарративы разделяют во всем мире, здесь совершенно ясно, что подавляющее большинство стран вне Европы не понимает, чего хотят европейцы, что из региональной войны делают глобальную... Значительная часть (государств - ред.) хочет мира и скорейшего прекращения военных действий. Так что этот военный психоз, европейский военный нарратив не пользуются большой популярностью в большей части мира", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в Facebook*. Сийярто отметил, что мало кто в мире в курсе, что в ходе конфликта погибают также этнические венгры, живущие в Закарпатье, поскольку они являются гражданами Украины и их мобилизуют в украинскую армию, а "в связи с мобилизацией, как мы видим, украинские власти последнее время действуют без разбора". Глава венгерского МИД повторил точку зрения Будапешта о необходимости мирных переговоров, поскольку "мир не приходит с санкциями и поставками оружия". Сийярто также выразил надежду, что все страны НАТО будут и далее придерживаться позиции, что альянс не является стороной конфликта на Украине, поскольку "прямое столкновение НАТО с Россией означало бы третью мировую войну". Ранее в Нью-Йорке он озвучивал позицию Будапешта, выступая в ООН и разговаривая с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем. Тогда Сийярто заявлял, что страны за пределами "трансатлантического пузыря" не понимают, зачем Европа и США обостряют локальный украинский конфликт поставками оружия до такой степени, что его последствия ощущаются по всему миру. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230224/orban-1854141966.html

https://ria.ru/20230222/bayden-1853859727.html

украина

будапешт

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, будапешт, венгрия, петер сийярто, антониу гутерреш, нато, оон