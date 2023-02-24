Рейтинг@Mail.ru
МИД Венгрии заявил, что мир не разделяет военный психоз Европы - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/psikhoz-1854181365.html
МИД Венгрии заявил, что мир не разделяет военный психоз Европы
МИД Венгрии заявил, что мир не разделяет военный психоз Европы - РИА Новости, 24.02.2023
МИД Венгрии заявил, что мир не разделяет военный психоз Европы
Большинство стран мира не разделяют "военный психоз" Европы и хотели бы наступления мира на Украине, которого невозможно достичь санкциями и поставками оружия,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T19:35
2023-02-24T19:35
в мире
украина
будапешт
венгрия
петер сийярто
антониу гутерреш
нато
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851750592_0:104:3245:1929_1920x0_80_0_0_f2580598a6617596c6f9c7f8d37d4761.jpg
ООН, 24 фев - РИА Новости. Большинство стран мира не разделяют "военный психоз" Европы и хотели бы наступления мира на Украине, которого невозможно достичь санкциями и поставками оружия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Пока европейские страны верят, что их нарративы разделяют во всем мире, здесь совершенно ясно, что подавляющее большинство стран вне Европы не понимает, чего хотят европейцы, что из региональной войны делают глобальную... Значительная часть (государств - ред.) хочет мира и скорейшего прекращения военных действий. Так что этот военный психоз, европейский военный нарратив не пользуются большой популярностью в большей части мира", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в Facebook*. Сийярто отметил, что мало кто в мире в курсе, что в ходе конфликта погибают также этнические венгры, живущие в Закарпатье, поскольку они являются гражданами Украины и их мобилизуют в украинскую армию, а "в связи с мобилизацией, как мы видим, украинские власти последнее время действуют без разбора". Глава венгерского МИД повторил точку зрения Будапешта о необходимости мирных переговоров, поскольку "мир не приходит с санкциями и поставками оружия". Сийярто также выразил надежду, что все страны НАТО будут и далее придерживаться позиции, что альянс не является стороной конфликта на Украине, поскольку "прямое столкновение НАТО с Россией означало бы третью мировую войну". Ранее в Нью-Йорке он озвучивал позицию Будапешта, выступая в ООН и разговаривая с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем. Тогда Сийярто заявлял, что страны за пределами "трансатлантического пузыря" не понимают, зачем Европа и США обостряют локальный украинский конфликт поставками оружия до такой степени, что его последствия ощущаются по всему миру. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью РФ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230224/orban-1854141966.html
https://ria.ru/20230222/bayden-1853859727.html
украина
будапешт
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851750592_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_bcd167b2ab066df1f3d188a47dbdf68a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, будапешт, венгрия, петер сийярто, антониу гутерреш, нато, оон
В мире, Украина, Будапешт, Венгрия, Петер Сийярто, Антониу Гутерреш, НАТО, ООН
19:35 24.02.2023
 
МИД Венгрии заявил, что мир не разделяет военный психоз Европы

Глава МИД Венгрии Сийярто: большинство стран мира не разделяют военный психоз Европы

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 фев - РИА Новости. Большинство стран мира не разделяют "военный психоз" Европы и хотели бы наступления мира на Украине, которого невозможно достичь санкциями и поставками оружия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Пока европейские страны верят, что их нарративы разделяют во всем мире, здесь совершенно ясно, что подавляющее большинство стран вне Европы не понимает, чего хотят европейцы, что из региональной войны делают глобальную... Значительная часть (государств - ред.) хочет мира и скорейшего прекращения военных действий. Так что этот военный психоз, европейский военный нарратив не пользуются большой популярностью в большей части мира", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в Facebook*.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 15:26
Орбан обвинил власти Финляндии и Швеции в распространении лжи о Венгрии
Сийярто отметил, что мало кто в мире в курсе, что в ходе конфликта погибают также этнические венгры, живущие в Закарпатье, поскольку они являются гражданами Украины и их мобилизуют в украинскую армию, а "в связи с мобилизацией, как мы видим, украинские власти последнее время действуют без разбора".
Глава венгерского МИД повторил точку зрения Будапешта о необходимости мирных переговоров, поскольку "мир не приходит с санкциями и поставками оружия".
Сийярто также выразил надежду, что все страны НАТО будут и далее придерживаться позиции, что альянс не является стороной конфликта на Украине, поскольку "прямое столкновение НАТО с Россией означало бы третью мировую войну".
Ранее в Нью-Йорке он озвучивал позицию Будапешта, выступая в ООН и разговаривая с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем. Тогда Сийярто заявлял, что страны за пределами "трансатлантического пузыря" не понимают, зачем Европа и США обостряют локальный украинский конфликт поставками оружия до такой степени, что его последствия ощущаются по всему миру.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 18:53
Глава МИД Венгрии призвал Путина и Байдена поговорить друг с другом
 
В миреУкраинаБудапештВенгрияПетер СийяртоАнтониу ГутеррешНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала