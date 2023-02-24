МИД Венгрии заявил, что мир не разделяет военный психоз Европы
Глава МИД Венгрии Сийярто: большинство стран мира не разделяют военный психоз Европы
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© Sputnik / Виктор Толочко
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
ООН, 24 фев - РИА Новости. Большинство стран мира не разделяют "военный психоз" Европы и хотели бы наступления мира на Украине, которого невозможно достичь санкциями и поставками оружия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Пока европейские страны верят, что их нарративы разделяют во всем мире, здесь совершенно ясно, что подавляющее большинство стран вне Европы не понимает, чего хотят европейцы, что из региональной войны делают глобальную... Значительная часть (государств - ред.) хочет мира и скорейшего прекращения военных действий. Так что этот военный психоз, европейский военный нарратив не пользуются большой популярностью в большей части мира", - сказал Сийярто венгерским журналистам. Трансляция выступления велась в Facebook*.
Сийярто отметил, что мало кто в мире в курсе, что в ходе конфликта погибают также этнические венгры, живущие в Закарпатье, поскольку они являются гражданами Украины и их мобилизуют в украинскую армию, а "в связи с мобилизацией, как мы видим, украинские власти последнее время действуют без разбора".
Глава венгерского МИД повторил точку зрения Будапешта о необходимости мирных переговоров, поскольку "мир не приходит с санкциями и поставками оружия".
Ранее в Нью-Йорке он озвучивал позицию Будапешта, выступая в ООН и разговаривая с генеральным секретарем организации Антониу Гутеррешем. Тогда Сийярто заявлял, что страны за пределами "трансатлантического пузыря" не понимают, зачем Европа и США обостряют локальный украинский конфликт поставками оружия до такой степени, что его последствия ощущаются по всему миру.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Глава МИД страны объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью РФ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
22 февраля, 18:53Глава МИД Венгрии призвал Путина и Байдена поговорить друг с другом