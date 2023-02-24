https://ria.ru/20230224/protivostoyanie-1854200469.html
ВС России на Запорожском направлении эффективно противостоят оружию НАТО
ВС России на Запорожском направлении эффективно противостоят оружию НАТО - РИА Новости, 24.02.2023
ВС России на Запорожском направлении эффективно противостоят оружию НАТО
Танкисты, артиллеристы и пехотинцы Вооружённых сил России на Запорожском направлении отточили свои навыки и умения за время СВО, а также эффективно противостоят РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T21:37
2023-02-24T21:37
2023-02-24T21:37
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
т-72 "урал"
m1 abrams
нато
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Танкисты, артиллеристы и пехотинцы Вооружённых сил России на Запорожском направлении отточили свои навыки и умения за время СВО, а также эффективно противостоят вооружению стран НАТО, передает корреспондент РИА Новости. "Руководство ищет новые тактики… Сейчас довольно не спокойно. Идут обстрелы с их (со стороны Украины - ред.) стороны. Мы отвечаем – с этим все в порядке. Есть вылазки. Обнаруживаем диверсионные группы, уничтожаем", - рассказал РИА Новости командир пехотного подразделения ВС РФ находящегося на Запорожском направлении. Командир артиллерийского расчета самоходной установки "Акация" рассказал РИА Новости о том, что артиллеристы за время проведения СВО освоили тактику быстрой стрельбы без специального приспособления – буссоли. С учетом опыта точность стрельбы не страдает и в необходимой ситуации такая мера экономит и сокращает время. "Мы набили руку на корректировках. На расчете координат. Наводимся быстрее и выезжаем быстрее. И отрабатываем цели быстрее. Если раньше нам нужна была буссоль, то сейчас мы можем с любого места обрабатывать цель, а не там где стоит буссоль", - рассказал командир расчета САУ "Акация" Командир танка Т-72 за время участия в СВО отметил надежность машин и подчеркнул, что вооружение стран НАТО в большей степени является "медийно раздутым" и не является основным фактором успеха в боевых действиях. "На самом деле ничего страшного в этом нет. Все это телевизионные преувеличения... В первые же дни как только появляется иностранное оружие, ПТУРы (противотанковые управляемые ракеты – ред.) и так далее, любая техника которая сюда поедет, появится Leopard или Abrams они тоже горят, уже проверено, все отработано. Мы знаем куда бить и как бить. Так что, никто ничего не боится", - сказал командир танка Т-72.
https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854199238.html
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украина, вооруженные силы рф, т-72 "урал", m1 abrams, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Т-72 "Урал", M1 Abrams, НАТО, В мире
ВС России на Запорожском направлении эффективно противостоят оружию НАТО
Российские войска на Запорожском направлении эффективно противостоят вооружению НАТО