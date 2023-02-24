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Жители Дрездена вышли на митинг против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/protest-1854180587.html
Жители Дрездена вышли на митинг против поставок оружия Киеву
Жители Дрездена вышли на митинг против поставок оружия Киеву - РИА Новости, 24.02.2023
Жители Дрездена вышли на митинг против поставок оружия Киеву
В Дрездене проходит демонстрация против поставок оружия Украине, организованная правым движением Pegida, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T19:31
2023-02-24T22:35
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
олаф шольц
евросоюз
нато
дрезден
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ДРЕЗДЕН, 24 фев — РИА Новости. В Дрездене проходит демонстрация против поставок оружия Украине, организованная правым движением Pegida, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие собрались на одной из центральных площадей города, по визуальной оценке, всего пришли около тысячи человек. Далее шествие направится через всю саксонскую столицу, как ожидается, к нему присоединятся еще около двух тысяч граждан.Манифестанты несут с собой флаги России и Германии, плакаты и баннеры с надписями: "Способствовать миру без оружия", "Дипломатия вместо поставок оружия", "Сегодня танки, завтра истребители, послезавтра — наши сыновья", "Это не наша война". Рядом с митингующими дежурят несколько десятков нарядов полицейских, чтобы не допустить столкновений с участниками проходящей одновременно рядом протестной акции украинцев и сторонников поставок оружия."Мы дадим слово нашей заботе о мире и международном взаимопонимании, а также всем миролюбивым людям, которые со всей решительностью выступают за немедленное проведение переговоров и против все возрастающего раздувания конфликта, военной эйфории в СМИ и ускоряющейся спирали эскалации", — говорится в анонсе на сайте Pegida. Свою подпись под этим заявлением поставил бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе, который планирует выступить с речью перед митингующими.В тексте подчеркивается необходимость предоставить России возможность донести свою позицию, "учитывая последовавшие после 2014 года события, которые Запад старается скрыть"."После путча на Майдане, жестоких действий против русского населения на востоке страны, проталкивания Украины к членству в ЕС и НАТО и связанного с этим отказа от военного нейтралитета и неприсоединения к альянсу этот конфликт на постоянной основе и необузданно подогревался и доводился до своего пика", — отметили организаторы акции.По их мнению, ракеты, танки и истребители не могут приблизить мир, для этого необходимы переговоры.Протест проходит на фоне подготовки к поставкам танков и заявлений немецкого правительства Германии о намерении продолжать оказывать военную помощь киевским властям "так долго, как понадобится", о чем заявлял канцлер страны Олаф Шольц. Дрезден — один из самых восточных крупных городов бывшей ГДР и столица федеральной земли Саксония, где проживает самый большой в Германии процент избирателей партии АдГ. Там регулярно проходят демонстрации сторонников оппозиционной политической силы и близкого к ней правопопулистского движения Pegida.
https://ria.ru/20230224/aktsiya-1854149431.html
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Митинг в Дрездене против поставок оружия Украине
Митинг в Дрездене против поставок оружия Украине
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в мире, германия, украина, олаф шольц, евросоюз, нато, дрезден, хайнц-кристиан штрахе, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц, Евросоюз, НАТО, Дрезден, Хайнц-Кристиан Штрахе, Россия
19:31 24.02.2023 (обновлено: 22:35 24.02.2023)
 
Жители Дрездена вышли на митинг против поставок оружия Киеву

В Дрездене проходит многотысячный протест против поставок оружия Украине

Читать ria.ru в
ДРЕЗДЕН, 24 фев — РИА Новости. В Дрездене проходит демонстрация против поставок оружия Украине, организованная правым движением Pegida, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие собрались на одной из центральных площадей города, по визуальной оценке, всего пришли около тысячи человек. Далее шествие направится через всю саксонскую столицу, как ожидается, к нему присоединятся еще около двух тысяч граждан.
© РИА НовостиПротест против военной поддержки Украины в Дрездене. Кадр видео
Протест против военной поддержки Украины в Дрездене. Кадр видео
© РИА Новости
Протест против военной поддержки Украины в Дрездене. Кадр видео
Манифестанты несут с собой флаги России и Германии, плакаты и баннеры с надписями: "Способствовать миру без оружия", "Дипломатия вместо поставок оружия", "Сегодня танки, завтра истребители, послезавтра — наши сыновья", "Это не наша война".
Рядом с митингующими дежурят несколько десятков нарядов полицейских, чтобы не допустить столкновений с участниками проходящей одновременно рядом протестной акции украинцев и сторонников поставок оружия.
"Мы дадим слово нашей заботе о мире и международном взаимопонимании, а также всем миролюбивым людям, которые со всей решительностью выступают за немедленное проведение переговоров и против все возрастающего раздувания конфликта, военной эйфории в СМИ и ускоряющейся спирали эскалации", — говорится в анонсе на сайте Pegida.
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Свою подпись под этим заявлением поставил бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе, который планирует выступить с речью перед митингующими.
В тексте подчеркивается необходимость предоставить России возможность донести свою позицию, "учитывая последовавшие после 2014 года события, которые Запад старается скрыть".
"После путча на Майдане, жестоких действий против русского населения на востоке страны, проталкивания Украины к членству в ЕС и НАТО и связанного с этим отказа от военного нейтралитета и неприсоединения к альянсу этот конфликт на постоянной основе и необузданно подогревался и доводился до своего пика", — отметили организаторы акции.
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По их мнению, ракеты, танки и истребители не могут приблизить мир, для этого необходимы переговоры.
Протест проходит на фоне подготовки к поставкам танков и заявлений немецкого правительства Германии о намерении продолжать оказывать военную помощь киевским властям "так долго, как понадобится", о чем заявлял канцлер страны Олаф Шольц.
Дрезден — один из самых восточных крупных городов бывшей ГДР и столица федеральной земли Саксония, где проживает самый большой в Германии процент избирателей партии АдГ. Там регулярно проходят демонстрации сторонников оппозиционной политической силы и близкого к ней правопопулистского движения Pegida.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаОлаф ШольцЕвросоюзНАТОДрезденХайнц-Кристиан ШтрахеРоссия
 
 
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