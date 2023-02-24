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МИД предупредил об ответе российской армии на провокации в Приднестровье - РИА Новости, 24.02.2023
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МИД предупредил об ответе российской армии на провокации в Приднестровье
МИД предупредил об ответе российской армии на провокации в Приднестровье - РИА Новости, 24.02.2023
МИД предупредил об ответе российской армии на провокации в Приднестровье
Вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:40
2023-02-24T17:40
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует, заявили в пятницу в МИД РФ. "Последовательно выступаем за решение любых вопросов политико-дипломатическим путем. При этом ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - говорится в сообщении ведомства.
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, вооруженные силы рф
В мире, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Киев, Вооруженные силы РФ
17:40 24.02.2023
 
МИД предупредил об ответе российской армии на провокации в Приднестровье

МИД: ВС России адекватно отреагируют на возможные провокации Киева в Приднестровье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Последовательно выступаем за решение любых вопросов политико-дипломатическим путем. При этом ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - говорится в сообщении ведомства.
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