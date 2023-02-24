https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854165125.html

МИД предупредил об ответе российской армии на провокации в Приднестровье

МИД предупредил об ответе российской армии на провокации в Приднестровье - РИА Новости, 24.02.2023

МИД предупредил об ответе российской армии на провокации в Приднестровье

Вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует, заявили в пятницу в МИД РФ. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T17:40

2023-02-24T17:40

2023-02-24T17:40

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует, заявили в пятницу в МИД РФ. "Последовательно выступаем за решение любых вопросов политико-дипломатическим путем. При этом ни у кого не должно быть сомнений, что Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на провокацию киевского режима, если таковая все же последует, и обеспечат защиту наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в н.п. Колбасна в Приднестровье. Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", - говорится в сообщении ведомства.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), киев, вооруженные силы рф