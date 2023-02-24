https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854134743.html

В Кишиневе не увидели прямых военных угроз для Приднестровья

В Кишиневе не увидели прямых военных угроз для Приднестровья - РИА Новости, 24.02.2023

В Кишиневе не увидели прямых военных угроз для Приднестровья

Министерство обороны Молдавии заявило, что не видит прямых военных угроз для Приднестровья. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:52

2023-02-24T14:52

2023-02-24T14:52

в мире

молдавия

россия

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приднестровская молдавская республика

минобороны молдавии

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КИШИНЕВ, 24 фев – РИА Новости. Министерство обороны Молдавии заявило, что не видит прямых военных угроз для Приднестровья. Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова"*. В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В ведомстве подчеркнули, что внимательно отслеживают ситуацию на границе Украины с Приднестровьем и готовы реагировать на любые изменения обстановки. "Министерство обороны сообщает, что следит за всеми событиями, действиями и изменениями, происходящими в регионе и на территории, контролируемой администрацией Приднестровья. Констатируем, что нет прямых угроз военной безопасности страны и региона", - отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте молдавского оборонного ведомства. В минобороны уточнили, что силы национальной армии в составе совместных миротворческих сил в зоне безопасности работают в штатном режиме, а в случае выявления возможных угроз общественность будет незамедлительно проинформирована. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230224/arestovich-1854093308.html

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853956437.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, россия, украина, приднестровская молдавская республика, минобороны молдавии