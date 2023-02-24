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Россия предостерегла НАТО и Украину от авантюрных шагов по Приднестровью - РИА Новости, 24.02.2023
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Россия предостерегла НАТО и Украину от авантюрных шагов по Приднестровью
Россия предостерегла НАТО и Украину от авантюрных шагов по Приднестровью - РИА Новости, 24.02.2023
Россия предостерегла НАТО и Украину от авантюрных шагов по Приднестровью
Москва предостерегает США, НАТО и Украину от авантюр в отношении Приднестровья, говорится в заявлении Министерства иностранных дел России. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:38
2023-02-24T17:19
в мире
россия
сша
украина
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Москва предостерегает США, НАТО и Украину от авантюр в отношении Приднестровья, говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.В ведомстве напомнили, что Минобороны зафиксировало наращивание военной силы и техники вблизи украинско-приднестровской границы."Предостерегаем США, страны — члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов", — заявили дипломаты.В МИД отметили, что выступают за решение любых вопросов политико-дипломатическим путем. Но, подчеркнули в министерстве, ни у кого не должно быть сомнений, что в случае провокации со стороны киевского режима российские вооруженные силы адекватно отреагируют и обеспечат защиту соотечественников, миротворческого контингента и военных складов в Приднестровье. "Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", — заключили в МИД.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.
https://ria.ru/20230224/pridnestrove-1854060956.html
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в мире, россия, сша, украина, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Украина, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:38 24.02.2023 (обновлено: 17:19 24.02.2023)
 
Россия предостерегла НАТО и Украину от авантюрных шагов по Приднестровью

МИД России предостерег США, НАТО и Украину от провокаций в Приднестровье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Москва предостерегает США, НАТО и Украину от авантюр в отношении Приднестровья, говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.
В ведомстве напомнили, что Минобороны зафиксировало наращивание военной силы и техники вблизи украинско-приднестровской границы.
Ворота Кишинева, Республика Молдова - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 00:30
Кишинев не считает, что инциденты в Приднестровье носят военный характер
"Предостерегаем США, страны — члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов", — заявили дипломаты.
В МИД отметили, что выступают за решение любых вопросов политико-дипломатическим путем. Но, подчеркнули в министерстве, ни у кого не должно быть сомнений, что в случае провокации со стороны киевского режима российские вооруженные силы адекватно отреагируют и обеспечат защиту соотечественников, миротворческого контингента и военных складов в Приднестровье.
"Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию", — заключили в МИД.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему, регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в том числе оперативная группа российских войск — преемница 14-й общевойсковой армии, которую после распада СССР перевели под юрисдикцию России.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 11:12В мире
Украина готова захватить Приднестровье за три дня, заявил Арестович
 
В миреРоссияСШАУкраинаНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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