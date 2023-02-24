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Японцы раскритиковали премьера за финансовую поддержку Украины - РИА Новости, 24.02.2023
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Японцы раскритиковали премьера за финансовую поддержку Украины
Японцы раскритиковали премьера за финансовую поддержку Украины - РИА Новости, 24.02.2023
Японцы раскритиковали премьера за финансовую поддержку Украины
Зрители пресс-конференции премьер-министра Японии Фумио Кисиды, посвященной ситуации на Украине, раскритиковали главу правительства в том, что вместо решения... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:12
2023-02-24T15:12
в мире
россия
украина
япония
фумио кисида
владимир путин
g7
нато
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ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Зрители пресс-конференции премьер-министра Японии Фумио Кисиды, посвященной ситуации на Украине, раскритиковали главу правительства в том, что вместо решения внутренних проблем он выделяет деньги другим странам, а также несколько раз напомнили, что и среди стран "большой семерки", о взаимодействии с которыми постоянно говорит Кисида, есть ядерные державы. Пресс-конференция транслировалась телеканалами NHK, TBS и другими, а также была доступна на канале канцелярии премьера в Youtube, где пользователи и оставили свои комментарии. "Нынешнее правительство выделяет Украине 5,5 миллиарда долларов. А на обычных граждан Японии деньги (выделяются – ред.) в последнюю очередь", - написал пользователь под псевдонимом koba. "И вновь начинаются бесполезные растраты!" - отметил пользователь Акки. "Это деньги из наших налогов? Почему бы вам не дать деньги новобрачным? Или на гранты на обучение? Меры против падения рождаемости и по поддержке молодого поколения не завершены", - добавил пользователь Битама. Другие пользователи принялись высмеивать тот факт, что Кисида является единственным лидером среди стран "большой семерки", который до сих пор не посещал Украину. "Похоже, что он – единственный из глав так называемой "семерки", который не может приехать на Украину. И это страна-председатель? Не смешите", - написал пользователь под псевдонимом Сикамэмадока. В свою очередь, пользователь Aokumo съязвил, что Кисиде "можно и не ехать, надо только дать денег". Еще одна волна язвительных комментариев началась, когда премьер Японии вновь отметил недопустимость так называемых "ядерных угроз", в которых он не раз обвинял Россию. "У Великобритании и Франции есть ядерное оружие, но проблем из-за этого нет", - подчеркнул пользователь Морияасука. Аналогичную мысль развил и пользователь под псевдонимом Битама, язвительно добавив, что достичь "мира без ядерного оружия было бы хорошо, но внутри G7 много стран, у которых это ядерное оружие есть". "Говори с Америкой, которые сбросили атомную бомбу, Кисида!" - написал пользователь xyz. А пользователь под псевдонимом Вараурусэ эсуруман и вовсе предложил японскому правительству "вместо покупки Tomahawk купить "Хвасон-17". В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
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в мире, россия, украина, япония, фумио кисида, владимир путин, g7, нато
В мире, Россия, Украина, Япония, Фумио Кисида, Владимир Путин, G7, НАТО
15:12 24.02.2023
 
Японцы раскритиковали премьера за финансовую поддержку Украины

Японцы осудили премьера Кисиду за выделение денег Киеву вместо решения внутренних проблем

© AP Photo / Gonzalo FuentesПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 фев – РИА Новости. Зрители пресс-конференции премьер-министра Японии Фумио Кисиды, посвященной ситуации на Украине, раскритиковали главу правительства в том, что вместо решения внутренних проблем он выделяет деньги другим странам, а также несколько раз напомнили, что и среди стран "большой семерки", о взаимодействии с которыми постоянно говорит Кисида, есть ядерные державы.
Пресс-конференция транслировалась телеканалами NHK, TBS и другими, а также была доступна на канале канцелярии премьера в Youtube, где пользователи и оставили свои комментарии.
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"Нынешнее правительство выделяет Украине 5,5 миллиарда долларов. А на обычных граждан Японии деньги (выделяются – ред.) в последнюю очередь", - написал пользователь под псевдонимом koba.
"И вновь начинаются бесполезные растраты!" - отметил пользователь Акки.
"Это деньги из наших налогов? Почему бы вам не дать деньги новобрачным? Или на гранты на обучение? Меры против падения рождаемости и по поддержке молодого поколения не завершены", - добавил пользователь Битама.
Другие пользователи принялись высмеивать тот факт, что Кисида является единственным лидером среди стран "большой семерки", который до сих пор не посещал Украину.
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"Похоже, что он – единственный из глав так называемой "семерки", который не может приехать на Украину. И это страна-председатель? Не смешите", - написал пользователь под псевдонимом Сикамэмадока.
В свою очередь, пользователь Aokumo съязвил, что Кисиде "можно и не ехать, надо только дать денег".
Еще одна волна язвительных комментариев началась, когда премьер Японии вновь отметил недопустимость так называемых "ядерных угроз", в которых он не раз обвинял Россию.
Великобритании и Франции есть ядерное оружие, но проблем из-за этого нет", - подчеркнул пользователь Морияасука.
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Аналогичную мысль развил и пользователь под псевдонимом Битама, язвительно добавив, что достичь "мира без ядерного оружия было бы хорошо, но внутри G7 много стран, у которых это ядерное оружие есть".
"Говори с Америкой, которые сбросили атомную бомбу, Кисида!" - написал пользователь xyz.
А пользователь под псевдонимом Вараурусэ эсуруман и вовсе предложил японскому правительству "вместо покупки Tomahawk купить "Хвасон-17".
В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
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