19:45 24.02.2023 (обновлено: 20:53 24.02.2023)
МИД Молдавии ответил на предупреждения России о провокациях в Приднестровье
МИД Молдавии попытался опровергнуть предупреждения России о провокациях в Приднестровье
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 фев - РИА Новости. МИД Молдавии вступился за киевский режим и попытался опровергнуть информацию о возможных провокациях в Приднестровье со стороны Украины, назвав высказывания властей РФ на эту тему "провокационными".
Минобороны России в четверг сообщило, что киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровья, которая будет осуществлена подразделениями украинских войск, включая националистов "Азова" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). В качестве предлога для вторжения в непризнанную ПМР планируется инсценировка Киевом якобы наступления войск РФ с территории Приднестровья. В МИД РФ в пятницу заявили, что вооруженные силы РФ адекватно отреагируют на провокацию киевского режима в отношении Приднестровья, если таковая последует.
"Обнародованные в последние дни в публичном пространстве сообщения властей Российской Федерации относительно якобы возможных провокаций со стороны вооруженных сил Украины на центральном (приднестровском) участке государственной границы Молдавии с Украиной не соответствуют действительности… В этом контексте мы расцениваем сегодняшнее заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации как провокационное", - сообщается в телеграм-канале МИД Молдавии.
Власти Молдавии заверяют, что ситуация с безопасностью в регионе стабильная. В МИД подчеркнули, что Кишинев намерен решать приднестровский конфликт исключительно мирным путем на основе суверенитета и территориальной целостности Молдавии в международно признанных границах.
В то же время бывший молдавский президент Игорь Додон в четверг заявил, что любые действия Киева в сторону непризнанной Приднестровской Молдавской республики могут расцениваться как агрессия против Молдавии. По его словам, руководство Молдавии должно противодействовать попыткам Киева втянуть Кишинев в войну, но вместо этого страна идет по украинскому сценарию. Он добавил, что Майя Санду должна четко сказать руководству Украины: "не нужна нам ваша помощь, не втягивайте нас в войну".
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.