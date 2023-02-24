https://ria.ru/20230224/predlozheniya-1854190011.html
Зеленский назвал мирный план Китая по Украине размышлениями
Зеленский назвал мирный план Китая по Украине размышлениями - РИА Новости, 24.02.2023
Зеленский назвал мирный план Китая по Украине размышлениями
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает предложения Китая по урегулированию не планом действий, а размышлениями Пекина на эту тему. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:21
2023-02-24T20:21
2023-02-24T20:47
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киев
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает предложения Китая по урегулированию не планом действий, а размышлениями Пекина на эту тему. "Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции. Зеленский также отметил, что сам факт начала обсуждения конфликта на Украине Китаем он считает положительным изменением. При этом Зеленский отметил, что в некоторых предложениях Китая есть сходная с украинской позицией, по таким пунктам, по его мнению, стоит работать дальше. "Наша цель - собрать всех, чтобы изолировать одних", - подытожил Зеленский. При этом Зеленский подчеркнул, что план, в котором нет пункта о выводе войск, Киеву не подходит. В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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в мире, китай, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Китай, Украина, Киев, Владимир Зеленский
20:21 24.02.2023 (обновлено: 20:47 24.02.2023)
Зеленский назвал мирный план Китая по Украине размышлениями
Зеленский заявил, что не считает предложения Китая по урегулированию мирным планом
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает предложения Китая по урегулированию не планом действий, а размышлениями Пекина на эту тему.
"Мне кажется, что это был не мирный план Китая, не резолюция и не декларация. Это не инфраструктура для чего-то. Мне кажется, что Китай показал свои мысли на этот счет", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции.
Зеленский также отметил, что сам факт начала обсуждения конфликта на Украине Китаем он считает положительным изменением.
При этом Зеленский отметил, что в некоторых предложениях Китая есть сходная с украинской позицией, по таким пунктам, по его мнению, стоит работать дальше.
"Наша цель - собрать всех, чтобы изолировать одних", - подытожил Зеленский.
При этом Зеленский подчеркнул, что план, в котором нет пункта о выводе войск, Киеву
не подходит.
В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой
и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.