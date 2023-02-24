06:15 24.02.2023 (обновлено: 11:10 24.02.2023)
В США озвучили страшную для Киева правду, которую боялись говорить прямо
Time: США могут дать Киеву финансовую помощь, чтобы Украина смирилась с потерей территорий
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. США могут предоставить Киеву финансовую помощь, чтобы Украина смирилась с потерей территорий, написал обозреватель Time Филип Шорт.
"Хотя никто не готов сказать об этом прямо, можно усомниться в том, что Белый дом вообще хочет, чтобы Украина изгнала российские войска со всех территорий, которые они занимают. <...> Украинское продвижение в Крым, где большая часть населения считает себя русскими и который, с точки зрения Москвы, является таким же российским регионом, как и любой другой, чревато риском именно той неуправляемой эскалации, которую администрация Байдена намерена предотвратить", — заявил он.
По его мнению, Москва не может проиграть в конфликте на Украине. По этой причине наиболее вероятным исходом событий станет сохранение за Россией присоединенных территорий, отметил Шорт.
"Если такое произойдет, украинцы не без оснований воспримут это как предательство (со стороны западных стран. — Прим. ред.), но в конце концов у Киева может не остаться иного выбора, кроме как смириться. Запад подсластит пилюлю, предоставив масштабную помощь в восстановлении", — резюмировал обозреватель.
Киевские власти неоднократно заявляли о планах начать наступательную операцию на Крым. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о поставках ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.