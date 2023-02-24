США не уменьшат поставки оружия Тайваню, несмотря на конфликт на Украине
Госдеп: США не уменьшат поставки оружия Тайваню, несмотря на конфликт на Украине
© Фото : U.S. 7th FleetРакетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе
© Фото : U.S. 7th Fleet
Ракетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США не намерены ослаблять темп поставок оружия на Тайвань, несмотря на значительный рост объемов вооружений, отправляемых Украине, заявила в пятницу помощница госсекретаря США по политическим и военным вопросам Джессика Льюис.
"Мы уделяем особое внимание Тайваню", - сказала Льюис, чьи слова приводит агентство Блумберг. При этом она подчеркнула, что интерес к военно-техническому сотрудничеству с островом не снижается, даже вопреки "резкому наращиванию" поставок оружия на Украину и в страны Восточной Европы.
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В конгрессе США в последние месяцы, главным образом со стороны республиканцев, звучат призывы к администрации президента Джо Байдена увеличить темпы отправки вооружений Тайваню, рассматриваемому Вашингтоном в качестве одного из ключевых союзников в азиатском регионе. Однако, по словам Льюис, нынешнюю динамику таких поставок следует увязывать не с якобы отсутствием политической воли со стороны самой администрации, а с возможностями американского военно-технического комплекса.
Последний, как утверждает представительница госдепа, серьезно пострадал из-за кадровых сокращений и перебоев с цепочками поставок, спровоцированных пандемией коронавируса. "С чем мы сталкиваемся прямо сейчас, так это с вызовом для нашей оборонно-промышленной базы по всем направлениям. Это не связано исключительно с Тайванем. Мы наблюдаем тектоническое изменение: увеличение спроса в сочетании с реальными проблемами цепочек поставок и человеческих ресурсов, вызванных COVID и рядом других обстоятельств", - указала высокопоставленный дипломат.
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Пекин неоднократно призывал США прекратить любые официальные и военные контакты с Тайванем, соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также прекратить создавать напряжённость в Тайваньском проливе.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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