https://ria.ru/20230224/postavki-1854203188.html

США не уменьшат поставки оружия Тайваню, несмотря на конфликт на Украине

США не уменьшат поставки оружия Тайваню, несмотря на конфликт на Украине - РИА Новости, 24.02.2023

США не уменьшат поставки оружия Тайваню, несмотря на конфликт на Украине

США не намерены ослаблять темп поставок оружия на Тайвань, несмотря на значительный рост объемов вооружений, отправляемых Украине, заявила в пятницу помощница... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T22:04

2023-02-24T22:04

2023-02-24T22:04

в мире

сша

тайвань

китай

нэнси пелоси

джо байден

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США не намерены ослаблять темп поставок оружия на Тайвань, несмотря на значительный рост объемов вооружений, отправляемых Украине, заявила в пятницу помощница госсекретаря США по политическим и военным вопросам Джессика Льюис. "Мы уделяем особое внимание Тайваню", - сказала Льюис, чьи слова приводит агентство Блумберг. При этом она подчеркнула, что интерес к военно-техническому сотрудничеству с островом не снижается, даже вопреки "резкому наращиванию" поставок оружия на Украину и в страны Восточной Европы. В конгрессе США в последние месяцы, главным образом со стороны республиканцев, звучат призывы к администрации президента Джо Байдена увеличить темпы отправки вооружений Тайваню, рассматриваемому Вашингтоном в качестве одного из ключевых союзников в азиатском регионе. Однако, по словам Льюис, нынешнюю динамику таких поставок следует увязывать не с якобы отсутствием политической воли со стороны самой администрации, а с возможностями американского военно-технического комплекса. Последний, как утверждает представительница госдепа, серьезно пострадал из-за кадровых сокращений и перебоев с цепочками поставок, спровоцированных пандемией коронавируса. "С чем мы сталкиваемся прямо сейчас, так это с вызовом для нашей оборонно-промышленной базы по всем направлениям. Это не связано исключительно с Тайванем. Мы наблюдаем тектоническое изменение: увеличение спроса в сочетании с реальными проблемами цепочек поставок и человеческих ресурсов, вызванных COVID и рядом других обстоятельств", - указала высокопоставленный дипломат. Пекин неоднократно призывал США прекратить любые официальные и военные контакты с Тайванем, соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также прекратить создавать напряжённость в Тайваньском проливе. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230223/tayvan-1854001025.html

https://ria.ru/20230220/nato-1853040033.html

https://ria.ru/20230223/tayvan-1853963763.html

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тайвань

китай

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в мире, сша, тайвань, китай, нэнси пелоси, джо байден