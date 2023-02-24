15:07 24.02.2023 (обновлено: 15:28 24.02.2023)
ЕС признал отсутствие свидетельств о поставках Китаем оружия России
Представитель ЕС Массрали: у союза нет свидетельств о поставках Китаем оружия России
© AP Photo / Mark SchiefelbeinКитайская баллистическая ракета
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китайская баллистическая ракета. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. У ЕС нет каких-либо свидетельств поставок Китаем оружия России, в Брюсселе призывают Пекин воздерживаться от какой-либо военной помощи России, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали.
"У нас нет каких-либо четких доказательств поставок Китаем летального оружия России, но мы призываем Китай воздержаться от любого военного содействия агрессору", - сказала она.
Массрали напомнила позицию ЕС, которая заключается в том, что поставка оружия Украине законна, так как страна "осуществляет законное право на оборону". В то же время, в случае поставок оружия России незамедлительно последует реакция со стороны ЕС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве.
Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.