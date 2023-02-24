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ЕС признал отсутствие свидетельств о поставках Китаем оружия России - РИА Новости, 24.02.2023
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ЕС признал отсутствие свидетельств о поставках Китаем оружия России
ЕС признал отсутствие свидетельств о поставках Китаем оружия России - РИА Новости, 24.02.2023
ЕС признал отсутствие свидетельств о поставках Китаем оружия России
У ЕС нет каких-либо свидетельств поставок Китаем оружия России, в Брюсселе призывают Пекин воздерживаться от какой-либо военной помощи России, заявила на... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:07
2023-02-24T15:28
в мире
китай
россия
пекин
ван и (политик)
евросоюз
энтони блинкен
дмитрий песков
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. У ЕС нет каких-либо свидетельств поставок Китаем оружия России, в Брюсселе призывают Пекин воздерживаться от какой-либо военной помощи России, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали. "У нас нет каких-либо четких доказательств поставок Китаем летального оружия России, но мы призываем Китай воздержаться от любого военного содействия агрессору", - сказала она. Массрали напомнила позицию ЕС, которая заключается в том, что поставка оружия Украине законна, так как страна "осуществляет законное право на оборону". В то же время, в случае поставок оружия России незамедлительно последует реакция со стороны ЕС. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.
https://ria.ru/20230223/postavki-1854051935.html
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в мире, китай, россия, пекин, ван и (политик), евросоюз, энтони блинкен, дмитрий песков
В мире, Китай, Россия, Пекин, Ван И (политик), Евросоюз, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков
15:07 24.02.2023 (обновлено: 15:28 24.02.2023)
 
ЕС признал отсутствие свидетельств о поставках Китаем оружия России

Представитель ЕС Массрали: у союза нет свидетельств о поставках Китаем оружия России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinКитайская баллистическая ракета
Китайская баллистическая ракета - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Китайская баллистическая ракета. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. У ЕС нет каких-либо свидетельств поставок Китаем оружия России, в Брюсселе призывают Пекин воздерживаться от какой-либо военной помощи России, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали.
"У нас нет каких-либо четких доказательств поставок Китаем летального оружия России, но мы призываем Китай воздержаться от любого военного содействия агрессору", - сказала она.
Флаги США возле Белого дома - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 22:25
США заявили об отсутствии доказательств поставок КНР военной помощи России
Массрали напомнила позицию ЕС, которая заключается в том, что поставка оружия Украине законна, так как страна "осуществляет законное право на оборону". В то же время, в случае поставок оружия России незамедлительно последует реакция со стороны ЕС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве.
Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.
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В МИД КНР обратили внимание на контрабанду поставляемого Киеву оружия
 
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