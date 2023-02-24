https://ria.ru/20230224/postavki-1854137520.html

ЕС признал отсутствие свидетельств о поставках Китаем оружия России

ЕС признал отсутствие свидетельств о поставках Китаем оружия России - РИА Новости, 24.02.2023

ЕС признал отсутствие свидетельств о поставках Китаем оружия России

У ЕС нет каких-либо свидетельств поставок Китаем оружия России, в Брюсселе призывают Пекин воздерживаться от какой-либо военной помощи России, заявила на... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:07

2023-02-24T15:07

2023-02-24T15:28

в мире

китай

россия

пекин

ван и (политик)

евросоюз

энтони блинкен

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766527952_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_834fa4c9dddfd1292879e98f2d4b37cb.jpg

БРЮССЕЛЬ, 24 фев – РИА Новости. У ЕС нет каких-либо свидетельств поставок Китаем оружия России, в Брюсселе призывают Пекин воздерживаться от какой-либо военной помощи России, заявила на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набиля Массрали. "У нас нет каких-либо четких доказательств поставок Китаем летального оружия России, но мы призываем Китай воздержаться от любого военного содействия агрессору", - сказала она. Массрали напомнила позицию ЕС, которая заключается в том, что поставка оружия Украине законна, так как страна "осуществляет законное право на оборону". В то же время, в случае поставок оружия России незамедлительно последует реакция со стороны ЕС. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о последствиях в случае поставок оружия Москве. Позднее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. В то же время глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая Ван И обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.

https://ria.ru/20230223/postavki-1854051935.html

https://ria.ru/20230223/oruzhie-1853981995.html

китай

россия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, пекин, ван и (политик), евросоюз, энтони блинкен, дмитрий песков